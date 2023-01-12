Отходы оставили обвиняемым

В Москве суд до весны продлил срок ареста ликвидаторам химической свалки «Черная дыра» в Дзержинске — президенту корпорации «Газэнергострой» (ГЭС) Сергею Чернину и двум его подчиненным. Их подозревают в хищении 400 млн руб. у Нижегородской области. Областной госзаказчик ГБУ «Экология региона» пока не расторг контракт с «Газэнергостроем» по ликвидации свалки — в «Черной дыре» были выявлены ранее неучтенные объемы отходов и подрядчик скорректировал проект с учетом дополнительных объемов работ. Сейчас измененный проект проходит экологическую экспертизу. Стоимость проекта в «Экологии региона» не называют, ожидая окончания экспертизы. Знакомые с ситуацией эксперты-экологи говорят, что в варианте максимально быстрого исполнения стоимость работ может составить до 4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главного ликвидатора «Черной дыры» Сергея Чернина (слева) и его подчиненных оставили под стражей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Главного ликвидатора «Черной дыры» Сергея Чернина (слева) и его подчиненных оставили под стражей

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы до 10 марта 2023 года продлил сроки ареста руководству корпорации ГЭС: президенту компании Сергею Чернину, гендиректору ООО «ГЭС-Экотехнологии» Валерию Меркулову и руководителю ООО Институт «Газэнергопроект» Дмитрию Сучкову. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», их подозревают в хищении около 400 млн руб. при исполнении госконтракта 2016 года по ликвидации трех объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске общей стоимостью более 7 млрд руб.

Два объекта, шламонакопитель «Белое море» и полигон бытовых отходов «Игумново», подрядчик рекультивировал и сдал областному заказчику — ГБУ «Экология региона». Химические отходы на третьем объекте, в карстовой воронке «Черная дыра», в полном объеме до сих пор не ликвидированы, хотя по договору все работы по госконтракту должны были завершиться еще летом 2020 года. В ходе выполнения работ в карстовом провале были обнаружены ранее неучтенные объемы отходов и ГЭС начал корректировку проекта. Эта корректировка была завершена осенью 2022 года, обновленный проект был отправлен на экологическую экспертизу.

Параллельно с этим СК РФ обвинил руководителей ГЭС в хищении бюджетных средств. В начале ноября 2022 года они были арестованы.

На судебном заседании топ-менеджеры ГЭС просили выпустить их под домашний арест или залог, уверяя, что большая часть работ в Дзержинске выполнена, а вменяемое им преступление относится к сфере предпринимательской деятельности и их нельзя держать под стражей.

Вину в мошенничестве и хищении сотен миллионов они не признают. Суд оставил троих руководителей под стражей, прислушавшись к доводам следователя СК. Он пояснил, что обвиняемые «обладают обширными связями в федеральных государственных органах и учреждениях», и, оказавшись на свободе, могут оказать давление на свидетелей, уничтожить еще не обнаруженные следствием улики или сбежать.

Региональные власти пока не расторгли контракт с ООО «ГЭС-Экотехнологии», так как предприятие за свой счет доработало проект по ликвидации «Черной дыры». Как пояснил директор ГБУ «Экология региона» Максим Левин, подрядчик предложил разные варианты: менее затратный вариант с продолжением пережигания отходов на старой установке после проведения на ней регламентных работ. Либо более дорогостоящий вариант с ускорением ликвидации «Черной дыры», для чего потребуется приобрести дополнительное оборудование и увеличить мощности переработки.

«Сколько будут стоить эти решения, я вам сказать не могу. Сметы еще не анализировались, в дальнейшем их будет проверять государственная экспертиза, которая пройдет после экологической. Только эксперты смогут достоверно оценить сметную стоимость проекта, а мы будем выбирать оптимальный для Нижегородской области вариант его исполнения», — рассказал Максим Левин. По его словам, заключение экологической экспертизы Росприроднадзора должно быть готово 8 февраля, но ее могут продлить еще на месяц.

Связаться с представителями корпорации ГЭС не удалось: указанные телефоны компании не отвечали, на официальный запрос редакции ответ не поступил.

По данным заслуженного эколога России, генерального директора ассоциации предпринимателей, работающих в сфере обращения с отходами, Клары Романовой, самый дорогой вариант ликвидации «Черной дыры» может стоить до 4 млрд руб. Максим Левин не комментирует эти цифры.

«Оставшиеся химические отходы на этой свалке необходимо уничтожить как можно скорее, — полагает Клара Романова. — Больше всего я опасаюсь возможных карстовых провалов. Если это случится с "Черной дырой", оставшиеся в ней жидкие и пастообразные отходы попадут в почву, и затем в реки, и тогда возможна экологическая катастрофа. По моему личному мнению, лучше бы Чернина и руководителей проекта выпустили, чтобы они доделали начатое».

По словам госпожи Романовой, сотрудники подрядной организации также опасаются, что Нижегородская область в итоге разорвет с ними договор, и передаст право ликвидации «Черной дыры» другой компании, например, структурам «Росатома». Но в этом случае исполнение затянется минимум на год, так как исполнителю придется делать новую проектную документацию, а стоимость работ может заметно увеличиться, предположила эколог.

В нижегородском министерстве экологии заверили, что в случае получения положительного решения экологической экспертизы на проект ООО «ГЭС-Экотехнологии» сметы будут направлены в Главгосэкспертизу России. Если и она выдаст положительное заключение, власти будут выбирать наиболее лучшее и выгодное для региона решение.

Роман Кряжев