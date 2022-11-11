Бюджет канул в «Черную дыру»

По обвинению в хищении более 400 млн руб. при рекультивации полигонов отходов в Нижегородской области арестованы президент ООО ГК «Газэнергострой» Сергей Чернин, а также двое топ-менеджеров предприятий ГК. В основу обвинения легли выводы ФСБ и Счетной палаты о том, что средства, выделенные на ликвидацию «Черной дыры», исчезли не в ней, а в карманах участников экологического проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Сергей Чернин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Замглавы комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Сергей Чернин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Басманный райсуд удовлетворил ходатайства главного следственного управления СКР, заключив под стражу до 10 января 2023 года президента ООО ГК «Газэнергострой» Сергея Чернина, а также руководителей ООО «Институт "Газэнергопроект"» Дмитрия Сучкова и ООО «Биогазэнергострой», специализирующегося на альтернативной энергетике и утилизации отходов, Валерия Меркулова.

Все трое были задержаны накануне в Москве, а затем доставлены сотрудниками ФСБ к следователю ГСУ СКР, которая предъявила им обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК.

Один из участников расследования сообщил “Ъ”, что в материалах дела, возбужденного в апреле 2022 года, речь идет о событиях трех-четырехлетней давности, когда обвиняемые совершили аферу при рекультивации трех накопителей отходов в Нижегородской области.

Предварительно ущерб от нее составил порядка 400 млн руб. Но, отметил источник “Ъ”, сумма не окончательная, поскольку еще предстоит провести ряд экспертиз, назначенных следствием.

Сами фигуранты, не признающие вину, и их адвокаты отмечали, что пока расследование велось в отношении «неустановленных лиц», их доверители неоднократно давали развернутые показания в качестве свидетелей. Они могли скрыться, в том числе и за границу, однако не сделали этого, поэтому соответствующие прогнозы следствия не соответствуют истине.

Защитниками приводились и существенные перечни достижений обвиняемых. Так, Сергей Чернин оказался не только крупным предпринимателем, но и почетным энергетиком и почетным работником газовой промышленности России. Он одно время возглавлял комиссию по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ, а с 2017 года является заместителем председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии. Господин Чернин оказался автором порядка 50 патентов, вице-президентом Общества биотехнологов России. Под его руководством было спроектировано и построено в разных регионах России и за рубежом несколько десятков энергетических объектов, в том числе первая в России электростанция на попутном нефтяном газе.

За эти и другие проекты господин Чернин был отмечен почетными грамотами, медалями, дипломами и благодарностями от руководства страны, а также различных министерств и ведомств, включая Генпрокуратуру, ФСБ и МВД.

Учитывая это, адвокаты предлагали ограничиться домашним арестом или залогом на сумму, назначенную судом. Однако председательствующая посчитала, что аргументы следствия, в том числе тяжесть обвинения, по которому фигурантам грозят десятилетние сроки, гораздо существеннее. После карантина обвиняемых отправят в СИЗО «Лефортово» или спецблок «Матросской Тишины».

Компания «Газэнергострой» Сергея Чернина по решению правительства РФ была назначена единственным подрядчиком по ликвидации трех объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске. Это полигон бытовых отходов «Игумново», шламонакопитель «Белое море» площадью 55 га и «Черная дыра» — карстовая воронка глубиной 18 м, в которую с советских времен сливались химические отходы завода «Дзержинское оргстекло». Ликвидировать эти свалки еще в 2011 году распорядился Дмитрий Медведев (тогда президент РФ.— “Ъ”). Изначально в 2016 году стоимость работ по рекультивации трех объектов оценивалась в 4 млрд руб., затем цена контракта увеличилась почти вдвое, составив более 7 млрд руб.

В результате нижегородский госзаказчик «Экология региона» принял два рекультивированных объекта из трех — кроме «Черной дыры». Для пережигания ее жидких отходов, перемешанных с песком, подрядчиком была приобретена специальная установка высокотемпературного термолиза. В 2020 году ликвидацию «Черной дыры» раскритиковали аудиторы Счетной палаты (СП). Они посчитали, что стоимость установки термолиза (1,65 млрд руб.) завышена, а применяемая подрядчиком технология уничтожения химикатов не соответствует задачам и сама по себе представляет опасность для окружающей среды. В «Газэнергострое» этот отчет СП назвали «ангажированным и некомпетентным».

Завершить в срок ликвидацию отходов «Черной дыры» стоимостью свыше 2,8 млрд руб. компания Сергея Чернина не смогла. Подрядчик сообщил, что из-за ошибки в проекте подлежащих уничтожению химикатов оказалось на 5,5 тыс. куб. м больше, чем планировалось.

В связи с этим компания приостановила работы на «Черной дыре» и запросила дополнительное финансирование — свыше 200 млн руб.,— обещая продолжить работы в 2022 году. Нижегородский губернатор Глеб Никитин ранее обращался за выделением этих денег в правительство РФ, но получил отказ.

Проводивший свое расследование бывший депутат Госдумы РФ Максим Шингаркин уверен, что из миллиардного госзаказа по ликвидации химических свалок Дзержинска, финансировавшегося в рамках нацпроекта «Экология», выводились гораздо большие средства. «Думаю, что в расследовании этих хищений будет не один эпизод, всплывут и другие фамилии. Меня удивляет позиция ваших областных властей, которые принимали и оплачивали фактически не выполненные работы. Нельзя было закрывать госконтракт, пока не завершены все работы, но Чернину оплатили все сполна»,— заметил господин Шингаркин.

Алексей Соковнин; Роман Кряжев, Нижний Новгород