«Какая радость у местных жителей»

Вчера Воронежскую область посетил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев: он проинспектировал в сельском Калачеевском районе экономические и социальные проекты, начатые в период его губернаторства 2009–2017 годов и сразу после. Вместе с губернатором Александром Гусевым он поучаствовал в запуске импортозамещающего производства концентрата молочных белков холдинга «Молвест» стоимостью 2 млрд руб., а также осмотрел соцобъекты в отдаленном селе Манине. Вместе с вице-спикером развитие района оценивал корреспондент «Ъ-Черноземье» Олег Мухин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприятие «Молвеста» по переработке молочной сыворотки, разместившееся на площадке Калачеевского сырзавода, встречало гостей длинной галереей, по обе стороны которой за стеклами виднелись белые производственные цеха с рядами серебристых труб и металлических емкостей. На мониторах электрощитов светились цветные схемы оборудования, которое работало с ритмичным гулом.

Сопровождая Алексея Гордеева и Александра Гусева по галерее в производственные помещения, сотрудники «Молвеста» рассказывали им, как сырое молоко проходит этапы переработки вплоть до наиболее востребованного в промышленности 85%-ного белкового концентрата. За их спинами чиновники перешептывались с работниками предприятия, показывая на импортные емкости: «А что, мы сами не можем такие бадьи сделать?» В ответ те пожимали плечами. Впрочем, в «Молвесте» не скрывали, что некоторое оборудование, программное обеспечение и отчасти технология имеют зарубежное происхождение.

Основатель «Молвеста», депутат Госдумы Аркадий Пономарев с улыбкой участвовал в представлении предприятия гостям, предлагая рассказать то об уникальной гиперфильтрации, то о других технологиях. Внимательнее всех его слушал Алексей Гордеев, а Александр Гусев рассматривал оборудование, переспрашивая работников: «А здесь охладители?» Те охотно отвечали.

Гости вышли в практически пустой цех (рабочие заверили «Ъ-Черноземье», что это не пустой склад, а именно производственное помещение), в который выходила конвейерная лента; рядом стояли четыре стеклянных цилиндра с продукцией — плотной субстанцией разных оттенков белого. «Это используют спортсмены в своем питании»,— подсказали сотрудники предприятия. «Надо вот так?» — активно заработал ложкой господин Гордеев. «Это после тренировки, а это — на ночь»,— объяснил разницу между цилиндрами господин Пономарев и вместе с губернатором тоже начал пробовать продукт.

Вице-спикер Госдумы внимательно рассматривал большую белую панель, на которую нужно было нажать для символического запуска производства. До этого господин Гордеев взял слово. «Хочу поблагодарить собственников и менеджеров за труд, который они проделали за 12 лет (с момента покупки «Молвестом» Калачеевского сырзавода во времена губернаторства господина Гордеева.— «Ъ»),— начал он.— Вспоминали сегодня 2010 год — предприятие было убыточным, работать оставалось человек 90, московские владельцы что-то выпускали по минимуму. Мы убедили нерадивых собственников провести переговоры с Аркадием Николаевичем (Пономаревым.— «Ъ»), и "Молвест" выкупил предприятие. Теперь его объемы производства даже трудно себе представить».

Господин Гордеев заметил, что проект «уникален в масштабах страны»: «Примерно 11 тыс. т в год белкового концентрата сейчас ввозится в Россию для разных отраслей — пищевой, фармацевтики, и теперь 2,5 тыс. т будет производиться здесь. Отрадно, что завод на этом останавливаться не будет и намерен получать еще более качественные белки. И это предприятие находится в 250 км от Воронежа — представьте, какая радость у местных жителей!» (на заводе сейчас трудятся около 700 человек.— „Ъ“).

Александр Гусев заметил, что сейчас «много говорится об импортозамещении, и слава богу, что есть примеры, когда слова переходят в дела». Обратных примеров он приводить не стал, зато подчеркнул, что завод «можно назвать градоподдерживающим» для райцентра Калач, а также пожелал всем мира и победы в спецоперации на Украине. «Есть принцип велосипеда — нельзя останавливаться, иначе можешь упасть,— вторил ему Аркадий Пономарев.— Я хочу заверить, что компания не будет останавливаться».

Глава «Молвеста» Анатолий Лосев сначала поблагодарил Алексея Гордеева за то, что «стоял в основе нашего предприятия» («если бы не та сделка, прежние собственники бы и сейчас, наверное, что-то бы по чуть-чуть выпускали»), а затем уже и губернатора, и районные власти за содействие, и «команду» проекта из ряда стран.

Господа Гордеев, Гусев, Пономарев и Лосев торжественно нажали на белую панель-кнопку — и на экране на стене зала показали мешок. Он замер под каким-то оборудованием, а затем, судя по трансляции, начал продвигаться по транспортерной ленте. Через пару минут мешок въехал в зал, где был заботливо уложен на ту же белую кнопку, чтобы гости оставили на нем свои подписи.

«Нам нравится это направление, и инвестиции в него еще будут,— заверил Анатолий Лосев.— В плане окупаемости пока мы себя чувствуем нормально».

С завода гости переехали в село Манино на границе с Волгоградской областью, где проживает более 2 тыс. человек. В последние годы в нем было реализовано несколько социальных проектов. Новый белый детсад с серыми пирамидками-«башенками» на крыше встретил господ Гордеева и Гусева залом с богато украшенной елкой, разноцветными стульчиками и коврами. «Здесь 75 квадратных метров, а дальше пищеблок, медблок, производственный блок»,— взахлеб рассказывала заведующая.

«Звучит так, будто вы детей на производстве работать заставляете»,— удивился вице-спикер. Тогда ему показали детей.

Малыши в желтых футболках по команде воспитателей в одной из комнат нестройной толпой подошли к гостям и вручили им бумажные цветы с надписями «спасибо». Благодарности за новый садик звучали и в творческой студии, где также по команде дети стали высыпать песок из пластиковых стаканчиков на заготовленную форму. Затем гостям преподнесли рисунки, где на фоне триколора было изображено то цветущее дерево, то росток в ладонях.

В обновленной Манинской школе директор Светлана Кущева заявила Алексею Гордееву, что местная молодежь «очень любит колядки». Четверо старшеклассников тут же разыграли сценку на эту тему, преподнеся гостям пару пирогов. За их спиной калачеевские чиновники шепотом благодарили за реконструкцию школы курирующего строительство вице-губернатора Виталия Шабалатова: «Сколько нервов потратили — и вот плоды!» На стенде под названием «Наше творчество», который гостям показывать не стали, висели рисунки учеников с подписями «Слава русскому солдату!». Изображенные на них российские военные заслоняли от врагов своим телом русский и украинский флаги, соединенные сердцем.

Из школы гости перешли в храм (в нем Алексей Гордеев расспросил настоятеля об истории его служения), оттуда — в капитально отремонтированный с участием местного бизнеса Дом культуры, затем — в новую амбулаторию. Там, помимо информации о хорошей укомплектованности учреждения медперсоналом, господин Гордеев получил подробный исторический экскурс. «Больше десяти тысяч человек у нас проживало до войны»,— рассказали медработники. «А за кого были ваши в Гражданскую — за белых или за красных?» — спросил их вице-спикер. Те возмутились: «За красных, конечно, наши деды устанавливали советскую власть! Четверо из восьми направленных на Черноморский флот вернулись коммунистами. Потом в селе был убит белый офицер, многое было. Когда земли возле соседнего села отдали манинским, его жители приходили наших бить палками».

Алексей Гордеев таким подробным ответом остался удовлетворен.

«Манино — одно из дальних сел, и сегодня мы посмотрели, как программа комплексного развития сельских территорий дошла до него,— объяснил он свой визит журналистам.— Увеличивается количество детей, которые пойдут в детсад и в первый класс, создаются рабочие места — село полноценно живет».