Криптовалюта попала под банкротство

Криптовалютный рынок продолжает устойчивое снижение. Биткойн закрепился ниже $17 тыс., некоторые эксперты допускают падение до $12 тыс., теряют в цене и альткойны. Преодоление давно ожидавшейся планки в $100 тыс., полагают аналитики, если и произойдет, то не ранее 2024–2025 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным CoinMarketCap на полдень 13 ноября, биткойн торговался на уровне $16,5 тыс., это минимум с ноября 2020 года. Etherium за неделю потерял 25%, XRP — 28%, Cardano — 22%. Криптовалюты продолжают падать на фоне негативных новостей от биржи FTX, которая признана банкротом, объясняет СЕО Cryptorg Андрей Подолян. «FTX и один из крупнейших инвестиционных фондов Alameda связаны между собой, и одновременно вокруг последнего сосредоточено множество криптопроектов, в которые они инвестировали. Таким образом, последовала цепная реакция, которая затронула весь рынок»,— пояснил он.

Обе компании слишком вольно распоряжались клиентскими средствами, буквально «прогуляли их непонятно где», вкладывали миллионы долларов в разные проекты, поддерживали криптолендинговые платформы, которые пострадали весной после краха Luna/UST, добавляет основатель Technobit и Satoshi Spirit Александр Пересичан. «Как Alameda отбирала проекты для инвестиций, остается загадкой,— говорит он.— Уже летом в криптосообществе начали задаваться этим вопросом и пытались понять, хватит ли у Alameda средств, чтобы выполнить все взятые на себя обязательства. К сожалению, оказалось, что средств ни у нее, ни у FTX, по сути, не было, кроме денег клиентов. Их компании кидали друг другу, смешивали с монетами FTT и перезакладывали, чтобы получить какие-то более ликвидные монеты, которые инвестировали в другие проекты».

Также впервые за долгое время произошло расхождение между крипторынком и американским фондовым рынком, уточняет господин Подолян. Фондовый рынок шел вверх, а крипторынок — вниз, «если бы не события с FTX, прошлая неделя могла быть очень позитивной для быков», пояснил он.

В результате краха FTX и Alameda «перспектива нового «бычьего» цикла на крипторынке отодвигается далеко в будущее», считает господин Пересичан. Они, по его словам, «подорвали доверие к индустрии и розничных, и институциональных инвесторов». Обязательно последует ужесточение регулирования на ведущих рынках капитала — американском, европейском, азиатском, ожидает эксперт.

Наибольшее влияние на цену биткойна оказали каскадные ликвидации долгов по необеспеченным активам у биржи FTX, соглашается сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман. Среди ключевых фондов, потерпевших убытки, он называет Wintermute и Galois Capital, а также Amber Group, который лишился 10% торгового капитала, и Multicoin Capital, потерявший 9,7% активов под управлением.

Биткойн может вскоре упасть до $15 тыс., считает Александр Пересичан, пока этого не произошло, потому что «рынок еще не видит, какие банкротства последуют за крахом Alameda». Эксперт допускает и достижение уровней $12–13 тыс. При этом, уточняет он, возможен кратковременный рост к $20 тыс., связанный с тем, что те, кто ждал дна для захода в актив, начнут тут же откупать монету, когда она опустится до $15 тыс. или ниже.

Следующего «бычьего» цикла, по словам господина Пересичана, теперь «однозначно не стоит ждать раньше конца 2023 года»: в преддверии халвинга (снижение скорости майнинга.— “Ъ”) майнеры начнут накапливать добытые монеты, на рынке образуется дефицит, цены пойдут вверх. Основной виток роста, полагает эксперт, придется на период 12–18 месяцев после халвинга, когда биткойн сумеет обновить исторический максимум и наконец преодолеет долгожданную отметку $100 тыс. Но это, полагает господин Пересичан, вряд ли произойдет раньше 2024–2025 годов, а то и никогда.

Ксения Куликова