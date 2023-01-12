Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ТАСС: госпитализированный с пневмонией фигурист Костомаров остается в тяжелом состоянии

Фигурист Роман Костомаров, которого 10 января госпитализировали с пневмонией, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Роман Костомаров

Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Пока все по-прежнему. Никаких изменений»,— заявил собеседник агентства. Ранее ТАСС сообщал, что состояние спортсмена удалось стабилизировать.

Господину Костомарову 45 лет. Он олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах. В дуэте с Татьяной Навкой они также дважды становились чемпионами мира (2004, 2005) и трижды выигрывали чемпионаты Европы (2004, 2005, 2006). Трехкратный чемпион России.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...