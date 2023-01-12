ТАСС: госпитализированный с пневмонией фигурист Костомаров остается в тяжелом состоянии

Фигурист Роман Костомаров, которого 10 января госпитализировали с пневмонией, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Роман Костомаров
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Пока все по-прежнему. Никаких изменений»,— заявил собеседник агентства. Ранее ТАСС сообщал, что состояние спортсмена удалось стабилизировать.
Господину Костомарову 45 лет. Он олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах. В дуэте с Татьяной Навкой они также дважды становились чемпионами мира (2004, 2005) и трижды выигрывали чемпионаты Европы (2004, 2005, 2006). Трехкратный чемпион России.