Der Spiegel: Германия передаст Украине 40 боевых машин пехоты из запасов своей армии

Германия лихорадочно ищет обещанные Украине 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, сообщил Der Spiegel. По информации журнала, у оборонного концерна Rheinmetall на складах есть 60 списанных машин, но их модернизация заняла бы слишком много времени. Поэтому власти намерены изъять БМП из запасов собственной армии.

Как пишет Der Spiegel, после того, как канцлер Олаф Шольц объявил о новом пакете помощи, военные, политики и специалисты в области безопасности стали гадать, откуда возьмутся 40 Marder. Представитель правительства Штеффен Хебештрайт обещала дать ответ на этот вопрос в пятницу, 6 января, но так и не ответила на запрос.

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС, находится в оппозиции) Хеннинг Отте раскритиковал канцлера за решение о передаче БМП. По его мнению, из-за того, что правительство не подготовилось к поставкам, Бундесверу «приходится опустошать свои склады», которые и без того находятся «в плохом состоянии».

Олаф Шольц сообщил о планах предоставить Украине БМП Marder в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом ранее в январе. Вашингтон при этом намерен отправить Киеву 50 БМП Bradley. Кроме того, Берлин анонсировал передачу Украине батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot — в дополнение к тем, которые будут поставлены Вашингтоном.

О ходе российско-украинского конфликта — в материале «Ъ» «Перекрещение огня».

Леонид Уварчев