Продолжайте слушать мои пластинки

Виниловые пластинки и проигрыватели переживают новый бум. Большинство исполнителей выпускают коллекционные версии своих альбомов, а производители аудиотехники обратили особенное внимание на аппаратуру для пластинок. По данным сервиса «Авито», в 2022 году продажа виниловых проигрывателей выросла на 10% по сравнению с 2021 годом, а продажа пластинок — на 44%. Мы обратились к одному из главных аудиофилов России, журналисту и фронтмену группы Elektromonteur Михаилу Борзенкову, чтобы выяснить, на что стоит обращать внимание при выборе проигрывателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Борзенков

Фото: Из личного архива Михаил Борзенков

Фото: Из личного архива

Сначала нужно определиться, какой именно проигрыватель вам нужен. Для знакомства с винилом стоит обратиться к демократичным в плане цены моделям. Они просты в обращении, поэтому благодаря таким проигрывателям можно поближе познакомиться с аудиотехникой и лучше ее понять. Да и со звуком у них проблем не будет.

Михаил Борзенков: «Есть две фирмы, которые делают бюджетные (и не только) проигрыватели для винила,— это австрийский Pro-Ject и английская Rega. У них есть младшие модели, которые стоят в районе 20–30 тыс. Выглядит эта штука как доска, на которой есть опорный диск (на него кладется пластинка) и сбоку тонарм — простой и минималистичный аппарат. Это очень простая и ортодоксальная конструкция, в которой есть два гигантских преимущества: первое — никакие дополнительные элементы проигрывателя не мешают ему играть, второе — это настолько просто, что это практически никогда не ломается. У меня были такого рода проигрыватели, они работают годами. Я свой Pro-Ject купил 15 лет назад на ''Авито''. В три раза дешевле, чем в магазине — а он был почти новый. Работал мне верой и правдой пять лет. Прошло почти 20, а он продолжает работать, и ни одной поломки за это время не было».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Некоторые производители представляют модели, к которым не нужна дополнительная аппаратура: они и проигрывают пластинку, и выводят звук, все в одной «коробке». При кажущемся удобстве таких проигрывателей их лучше обходить стороной. Качественного звука от них не дождешься, а вот пластинку они могут испортить.

Михаил Борзенков: «Проигрыватель, который вам нужно купить, ни в коем случае не должен играть сам. Его нужно во что-то включить — какая-нибудь колонка, музыкальный центр, Hi-Fi система и т. д. Смысл проигрывателя в том, чтобы создать максимальную развязку от любых вибраций, которые бы приходили на иголку звукоснимателя. И если берется коробка и туда вставляется динамик, смысл которого создавать вибрации,— это в принципе зло. Из любого телефона звук будет лучше, чем из такого проигрывателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Как правило, эти самые "играйки", то есть проигрыватели со встроенным динамиком, самые дешевые. Они стоят около 7–10 тыс. И это пластиковое г**** имеет одно самое неприятное свойство: оно портит ваши пластинки. Проигрыватель для винила — это электромеханическая система, в которой слово "механическая" — главное. Соответственно, если у вас сделанная из пластика коробка, которая стоит копейки, это означает, что никакой точной механики там нет. Из-за того что вся эта механика очень грубая, движения у нее жесткие, и она запиливает пластинки. На таком проигрывателе десяток прослушиваний пластинки может привести к заметным повреждениям дорожки и ухудшению ее звука. Поэтому я предостерегаю вас прежде всего от покупок дешевого проигрывателя, который играет сам: все эти Crosley, Ion, Watson ни в коем случае покупать нельзя, потому что вы не получите ни удовольствия от общения с винилом, ни качества звука, да и пластинки свои угробите».

Для многих важен вопрос новизны: покупать с рук или идти в магазин за новой, нетронутой моделью? Если предыдущие владельцы бережно обходились с проигрывателем, его состояние будет не хуже, чем на витрине. Гораздо важнее поколение модели, а не то, использовался ли он кем-то прежде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Михаил Борзенков: «Здесь водораздел проходит между проигрывателями новыми и винтажными, то есть теми, которые были сделаны до 1990-х годов. Винтажные проигрыватели во многом интересная и прекрасная вещь, но я бы ни в коем случае не советовал начинать с такого. Может быть, вам повезет и он не сломается. Но мой опыт: ломаются все и всегда. Все равно придется тащить его к мастеру на профилактику. Плюс там могут быть такие поломки, которых новичок даже и не знает. Например, неправильная работа мотора, из-за которой скорость проигрывателя оказывается дефектной: он крутится быстрее или медленнее, чем нужно. А у вас, например, нет опыта прослушивания пластинок, и они так и будут играть медленнее или быстрее. Проблемы могут быть с головкой звукоснимателя, с настройкой — она тоже довольно сложная. Pro-Ject и Rega — там вообще ничего делать не надо: достал из коробки и слушаешь. А у винтажных моделей, созданных в эпоху величия винила... Все эти противовесы, антискейтинги и тому подобное. Некоторые тонармы даже я не могу настроить сразу. Требуются серьезные инструкции, а вы покупаете винтажный проигрыватель с рук — там, конечно, никаких инструкций не будет в 99% случаев. В общем, не надо лезть в эту винтажную историю, потому что она для тех, кто уже погрузился, разобрался и готов к встрече с трудностями».

Илья Петрук