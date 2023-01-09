Китай выпускает «кракена»

Мир готовится к очередному витку пандемии. Китай открывает границы на волне рекордной заболеваемости. 8 января Пекин снял ограничения на въезд и выезд. Экономисты ожидают восстановление спроса и долгожданный рост, но слишком резкие действия партии смущают аналитиков, а новый штамм коронавируса может привести к очередным локдаунам. Чем обернется открытие Китая? Об этом — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Athit Perawongmetha, Reuters Фото: Athit Perawongmetha, Reuters

Когда Китай охватили выступления против политики нулевой терпимости, едва ли кто-либо мог подумать, что власти ее так скоро отменят после трех лет ограничений. Более того, отменят коронавирус в целом. Теперь его буквально не существует, во всяком случае, для партии. В реальности же ситуация настолько серьезная, что, как писал Bloomberg, крематории не справляются. По консервативной оценке журнала Economist, в ближайшие месяцы в Китае скончаются 1,5 млн человек.

Такая вспышка просто не может не перекинуться на другие страны, но все будет зависеть от штамма коронавируса, говорит врач-иммунолог Владимир Болибок: «Если будет преобладать старый вариант COVID-19 — "омикрон" — то, наверное, это не будет сказываться на заболеваемости и на смертности в других странах. При этом новый штамм — "кракен" — крайне контагиозный вариант. Его вспышка распространится по всему миру».

«Кракен» — новый вариант COVID-19. Впервые его выявили в США в октябре 2022 года. Сейчас он стремительно распространяется в Европе. Число случаев заражения, как отметили в Центре профилактики и контроля заболеваний ЕС, удваивается каждые девять дней. В России его пока не выявили, заявили в Роспотребнадзоре.

Но это вопрос времени, говорит вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов: «Насколько быстро распространяется новый штамм, и как с ним справляются вакцины, станет понятно в течение ближайших недель. Однако подчеркиваю, он не является более смертоносным, это вполне очевидно. Через какое-то время "кракен" обнаружат и в России».

Китайских туристов готовы встретить с любым штаммом. Италия, Испания, Южная Корея, США, Япония будут требовать сертификаты и отрицательные ПЦР-тесты. Они не доверяют официальной статистике Китая, согласно которой заболеваемость и вовсе идет на спад.

Есть и риски с точки зрения экономики. Каким бы долгожданным ни было открытие Китая после трехлетней паузы, оно может разогнать инфляцию и рост цен на энергоносители, говорит инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Китай импортирует примерно 10 млн баррелей нефти в день. Рост экономики КНР приведет, скорее всего, при прочих равных к увеличению цен на сырье, на энергоресурсы.

Это может способствовать глобальному росту цен, привести к еще большему ужесточению монетарной политики в развитых странах, и в конце концов уже этот фактор негативно повлияет на темпы глобального экономического роста».

Быстрого экономического подъема точно не будет, уверены в редакции Economist. В первом квартале экономика Китая может и вовсе сократиться. А при худшем сценарии и вся глобальная вслед за ней, говорит советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Инвестиции» Сергей Хестанов: «Вероятность предельно негативного сценария достаточно низкая. Он заключается в почти полном повторении тех массированных локдаунов, которые наблюдались в начале пандемии.

Вслед за этим произойдет резкое сокращение спроса на большую часть сырья. Вернутся дефициты, связанные с проблемами в цепочках поставок. Мы увидим некоторое повторение событий конца 2019 и начала 2020 годов».

Открытие Китая аналитики Economist называют главным экономическим событием 2023 года. И эффект от него, скорее, будет позитивным, в долгосрочной перспективе уж точно. А пока миру придется познакомиться с «кракеном», ведь до китайского Нового года — сезона заграничных поездок — остается две недели.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".