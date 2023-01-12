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Коммерсантъ FM
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Глава УФНС по Татарстану Сафиуллин стал президентом ФК «Рубин»

Президентом и главой попечительского совета казанского футбольного клуба «Рубин» назначен руководитель управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин, заявила пресс-служба «Рубина».

Марат Сафиуллин

Марат Сафиуллин

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Марат Сафиуллин

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Господин Сафиуллин ранее сообщил, что представители руководства Татарстана будут включены в окончательный состав правления казанского «Рубина».

Марат Сафиуллин занимает должность руководителя УФНС по Республике Татарстан с 2009 года.

22 декабря «Рубин» вернулся под контроль правительства Татарстана после ухода с поста гендиректора клуба Рустема Сайманова. Директором АНО «Рубин» был назначен Шамил Хуснутдинов, который работал с 2004 по 2019 год на аналогичной должности в хоккейном клубе «Ак Барс».

В текущем сезоне ФК «Рубин» выступает в Первой лиге России по футболу. По итогам 20 туров клуб занимает третье место в таблице, набрав 37 очков.

Эрдни Кагалтынов

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