Руководители Татарстана войдут в состав правления казанского «Рубина»

Представители руководства Татарстана будут включены в окончательный состав правления казанского «Рубина». Об этом заявил глава УФНС по региону и новый президент клуба Марат Сафиуллин, передает «РБК-Татарстан».

«Понимаем, что к созданию состава правления клуба приковано всеобщее внимание. Это важный шаг для дальнейшего развития клуба», — сказал он.

Всего в составе правления будут семь человек. Туда войдут люди, которые разбираются в футболе. При этом представителей СИБУРа там не будет, поскольку компания заявила, что не намерена вмешиваться в управление «Рубином».

"Ъ-Казань"