Глава Кубани высказался против закрытия Полтавского мусорного полигона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высказался против закрытия Полтавского мусорного полигона и предложил сконцентрироваться на усилении контроля за его содержанием.

«Два года назад там появился инвестор, который вложил более 50 млн руб. в реконструкцию этого полигона. Столько лет спокойно жили, а теперь заявляют о том, что не хотят рядом с ним жить. Когда инвестор приобретал полигон, он уже 30 лет существовал. Это же бизнес. И какой после этого инвестор будет связываться с краем»,— сказал губернатор, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о полигоне.

При этом он пообещал поддержку местным жителям, добивающимся его качественной эксплуатации.

«Давайте требовать, чтобы дорога не шла через станицу, и я здесь полностью поддерживаю жителей. Тело полигона не должно прирастать в сторону самой станицы. И самое главное, чтобы никакого запаха, никакого мусора точно вокруг полигона быть не должно. Вот это принципиально важно. И вот тут должна быть ответственность, если инвестор не будет выполнять требования по содержанию этого полигона»,— заявил губернатор.

Полтавский мусорный полигон расположен в одном километре от станицы Полтавская в Красноармейском районе. Свалка была создана в 1992 году. Активисты утверждают, что она угрожает находящимся поблизости рисовым полям. На сегодняшний день сюда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов.

В сентябре администрация Красноармейского района подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск с требованием обязать регоператора ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района закрыть полигон ТКО под станицей Полтавской. Глава района Юрий Васин сообщал, что к подаче иска муниципалитет подтолкнули «многочисленные обращения граждан».

В декабре суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на отсутствие доказательств причинения вреда деятельностью полигона. «Оценив соразмерность последствий прекращения деятельности полигона тому вреду окружающей среде, который может наступить как в результате продолжения данной деятельности, так и вследствие ее прекращения», суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Узнав о решении суда, жители станицы Полтавской направили обращение о незаконной работе полигона председателю СКР Александру Бастрыкину. Кроме того, местные активисты планируют вновь провести 15 января народный сход по вопросу закрытия полигона.

Районная администрация и АНО «Зеленая станица», созданное по инициативе полтавских бизнесменов и экоактивистов, обжаловали решение в апелляцию. Заседание в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде назначено на 24 января 2023 года.

Михаил Волкодав

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