Власти Красноармейского района обжалуют решение суда, отказавшего в закрытии мусорного полигона под Полтавской

Администрация Красноармейского района Кубани, выступающая в процессе истцом, и некоммерческая организация «Зеленая станица» (третье лицо) обжаловали решение Арбитражного суда Краснодарского края, отказавшего в иске о закрытии мусорного полигона под станицей Полтавской. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В сентябре администрация Красноармейского района подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск с требованием обязать регоператора ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района закрыть полигон ТКО под станицей Полтавской.

Полигон расположен в одном километре от станицы. Свалка была создана в 1992 году. Активисты утверждают, что свалка угрожает находящимся поблизости рисовым полям. На сегодняшний день сюда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов.

Глава района Юрий Васин сообщал, что к подаче иска муниципалитет подтолкнули «многочисленные обращения граждан». Третьими лицами по делу выступили ООО «Зерновая компания "Полтавская"», ФГБУ «Управление "Кубаньмелиоводхоз"», Южное межрегиональное управление Росприроднадзора, краевая прокуратура, региональное министерство ТЭК и ЖКХ, АНО «Зеленая станица».

В декабре суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на отсутствие доказательств причинения вреда деятельностью полигона. «Оценив соразмерность последствий прекращения деятельности полигона тому вреду окружающей среде, который может наступить как в результате продолжения данной деятельности, так и вследствие ее прекращения», суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Представитель АНО «Зеленая станица», подавшей апелляционную жалобу на решение, Денис Приймак пояснил, что обращение в вышестоящую инстанцию обосновано неверным, по мнению общества, установлением обстоятельств по делу. Он отметил, что в процессе АНО заявляло ходатайство о проведении экспертизы, однако в этом ему суд отказал, также было отказано в истребовании доказательств.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО МП «ЖКХ» зарегистрировано в станице Полтавская в 2012 году. Основной вид деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов. Учредителем компании является Александр Марков, который, по информации «СПАРКа», в 2021 году купил бизнес у Владимира Васина. В 2021 году выручка компании составила 53,7 млн руб., убыток — 5,3 млн руб. Автономная некоммерческая организация «Зеленая станица» создана по инициативе полтавских бизнесменов и экоактивистов в апреле 2022 года, занимается предоставлением консультационных услуг в области экологии.

В октябре крайпрокуратура сообщила, что провела проверки соблюдения требований природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при эксплуатации полигона. В адрес компании были внесены представления. Однако принятые меры являлись недостаточными, и по иску надзорного ведомства Красноармейский районный суд обязал регоператора устранить нарушения при эксплуатации полигона.

Отмечалось, что суд обязал компанию обеспечить полигон системой отвода биогаза, разместить на нем дренажную систему и локальные очистные сооружения, а также разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл по изоляции отходов и устранить другие нарушения.

Михаил Волкодав

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