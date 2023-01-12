Минюст предложил разрешить всем заключенным носить очки и пускать к ним детей

Минюст опубликовал проект обновленных правил внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждения и центров. Предполагается, что детей будут пускать на свидания к осужденным, подозреваемым и обвиняемым в сопровождении совершеннолетних. Арестованные смогут бесплатно менять паспорт при отсутствии денег на лицевом счете. Кроме того, всем заключенным могут разрешить носить с собой очки.

Сейчас посещение детьми следственных изоляторов и колоний не закреплено, поэтому администрации сами принимают решения о допуске на свидания. Минюст предлагает урегулировать этот вопрос, при этом число допущенных на свидание детей не может быть ограничено. «В исправительных учреждениях число лиц, допускаемых на длительное свидание, определяется с учетом вместимости комнат длительных свиданий и графика предоставления свиданий»,— говорится в сообщении ведомства.

В правилах появится норма, разрешающая всем заключенным иметь при себе очки «не в металлической оправе с пластиковыми (стеклянными) линзами», а также «тканевые (пластмассовые) футляры для очков». Решение распространяется на подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Сейчас для получения очков необходимо получение рецепта, который должен подтвердить врач-офтальмолог учреждении.

Содержащиеся в следственном изоляторе смогут через администрацию подать заявление на выдачу и замену паспорта гражданина. При отсутствии денег на лицевом счете расходы будут осуществляться за счет федерального бюджета.

Врачи ФСИН с октября перестали направлять подследственных из СИЗО на срочную медпомощь, забор крови, УЗИ, визиты к профильным узким специалистам, рассказывала в конце ноября «Ъ» член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. Причиной называется «отсутствие соответствующих договоров между УФСИН и депздравом Москвы».

О проблемах с медпомощью в московских СИЗО — в материале «Ъ» «Арестантов не вызывают к врачу».

Леонид Уварчев