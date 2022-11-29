Арестантов не вызывают к врачу

В Москве с октября 2022 года «прекратился вывоз заключенных СИЗО в больницы» для диагностики и неотложного лечения, сообщила “Ъ” член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. Гражданские медучреждения, по ее словам, не принимают подследственных, ссылаясь на отсутствие договоров между департаментом здравоохранения Москвы и столичным управлением ФСИН. В столичном депздраве отрицают сбой в оказании медпомощи, однако признают, что управление ФСИН по Москве за полтора года оплатило лечение гражданскими медиками лишь одного арестанта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Врачи ФСИН (штатные сотрудники следственных изоляторов) с октября перестали направлять подследственных из СИЗО на срочную медпомощь, забор крови, УЗИ, визиты к профильным узким специалистам, рассказала “Ъ” член СПЧ Ева Меркачева. В качестве причины госпожа Меркачева называет «отсутствие соответствующих договоров между УФСИН и депздравом Москвы». «Это катастрофа, многие из еще не осужденных граждан в СИЗО больны, но помощи не получают»,— отметила госпожа Меркачева.

Так, с отказами в лечении столкнулись женщины из СИЗО-6, у которых ранее были диагностированы миомы матки, мужчины с раком простаты из СИЗО-4 и двое «тяжелых онкобольных» граждан Кубы, у которых не оказалось полисов ОМС, рассказала правозащитница. «Почему отсутствие договоров на медпомощь всплыло осенью? Как помощь оказывалась до этого?— возмущена госпожа Меркачева.— В этом году за десять месяцев в московских СИЗО умерли 30 человек. За девять лет моей работы в ОНК Москвы (Ева Меркачева состояла в столичной ОНК до октября 2022 года.— “Ъ”) такого не было никогда».

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо департамента здравоохранения Москвы, направленное 19 октября одному из подразделений столичного УФСИН. «В настоящее время договоры между учреждением УИС и медорганизациями государственной системы здравоохранения города Москвы отсутствуют»,— говорится в документе. Там же отмечается, что депздрав «готов вернуться к рассмотрению вопроса организации оказания медпомощи» московским арестантам. «Готовность вернуться» к вопросу лечения, уверена Ева Меркачева, доказывает отсутствие такого лечения на момент подготовки письма.

ФСИН России не ответила на запрос “Ъ”. Впрочем, 24 ноября в пресс-бюро ведомства ресурсу «Милосердие.ru» сообщали: «Информация о неоказании медпомощи в СИЗО Москвы не соответствует действительности. При необходимости оказание медпомощи осуществляется в лечебных учреждениях Москвы».

О процедуре лечения арестантов СИЗО в гражданских больницах “Ъ” рассказали в пресс-службе депздрава Москвы. Она регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», постановлением правительства РФ №1466 от 2012 года и приказом Минюста №285 от 2017 года. Лечение в госбольницах, подчеркнули в департаменте, оказывается «только при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях УИС». «В этом случае проведение консультаций врачей-специалистов медорганизации и оказание помощи осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных ФСИН,— говорится в ответе ведомства.— Первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь и паллиативная медпомощь оказываются в соответствии с договором между учреждением уголовно-исполнительной системы и медорганизацией».

В ответе депздрава подчеркивается, что экстренная и неотложная медпомощь арестантам «оказывается беспрепятственно, бесплатно и в полном объеме». Там же сообщается, что между ведомствами с 2012 года «заключено рамочное бессрочное соглашение о сотрудничестве», в рамках которого УФСИН Москвы запросило с 2020 года плановую медпомощь подследственным 479 раз, из которых 183 раза — в 2022 году. «Все запросы удовлетворены и выполнены в полном объеме для тех пациентов, которые были доставлены в медицинскую организацию силами УФСИН»,— уверяют в депздраве, указывая при этом, что УФСИН произвело оплату «лишь за один случай лечения (в 2021 году)», но больницы тем не менее «продолжают оказывать медпомощь заключенным, несмотря на отсутствие заключенных договоров со стороны УФСИН». В ведомстве настаивают, что в 2022 году лечение арестантов в гражданских больницах «продолжается», а иная информация «не соответствует действительности».

«Проблема неоказания медицинской помощи, действительно, серьезная,— подтверждает юрист "Команды против пыток" Георгий Иванов (входил в состав ОНК Москвы до октября 2022 года).— ФСИН может манипулировать количеством заключенных, нуждающихся в вывозе в гражданские учреждения для получения недоступной в СИЗО плановой медпомощи. Потребность заключенного в такой помощи определяет ФСИН, и эта помощь, как верно указывает депздрав, должна осуществляться за счет бюджета ФСИН. Депздрав прямо указывает, что на протяжении последних лет деньги ФСИН на эти цели тратились единожды, а больницы оказывали медпомощь безвозмездно».

Эксперт поясняет, что в рамках договоров определена и процедура рассмотрения заявок от ФСИН на лечение арестантов в учреждениях депздрава, однако «ФСИН фактически не хочет платить», ссылаясь на отсутствие согласия на лечение со стороны депздрава. Больные в этой ситуации оказываются «заложниками отсутствия у ФСИН достаточного финансирования и управленческой беспомощности обеих сторон», указывает Георгий Иванов.

Госпожа Меркачева отмечает, что сбой в оказании медпомощи в октябре начали исправлять только после ее сообщений в СМИ и запросов “Ъ” в УФСИН и депздрав: «По моим данным, чиновники все повернули вспять, помощь начали оказывать снова в единичных случаях». Урегулирован ли сбой в договорном поле и каковы шансы, что он не произойдет снова, неясно до сих пор, говорит Ева Меркачева.

Мария Старикова, Наталья Костарнова