В Екатеринбурге из-за непогоды временно закрыли ледовый городок

На площади 1905 года в Екатеринбурге главный ледовый городок закрыт на техническое обслуживание до 10:00 13 января, сообщила пресс-служба городской администрации. Ограничение связано со сложными погодными условиями. Напомним, в четверг, 12 января, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с. Спасатели рекомендуют не открывать окна и не оставлять открытыми двери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге главный ледовый городок с момента открытия посетили около 400 тыс. человек. В связи с интересом жителей города, администрация приняла решение о продлении работы городка до 22 января. Вместо искусственной ели на площадке установили 28-метровую живую ель, которую украсили гирляндами и игрушками, сделанными детьми участников СВО.

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Диана Сунагатуллина