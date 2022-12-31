В Екатеринбурге открылся главный ледовый городок на площади 1905 года

На площади 1905 года в Екатеринбурге начал работать главный ледовый городок. В этот раз его тематика приурочена к 300-летию Екатеринбурга.

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Вместо искусственной ели на площадке установили 28-метровую живую ель, привезенную из Шалинского района. Дерево украсили гирляндами и игрушками, сделанными детьми участников СВО. Также в городке установлены ледовые скульптуры, горки, аттракционы, лабиринт, фигуры в виде лесных зверей и макет первой екатеринбургской крепости. Обустроено несколько фотозон и ярмарка. В 13 домиках, стилизованных под русские избы, продают выпечку, горячие напитки и сувенирную продукцию.

«Комплекс ледового городка, символизирующий уральские края — с первой крепостью, лесами, горами — показывает самое начало становления Екатеринбурга — в настоящее время стремительно развивающегося города-миллионника, с богатейшей культурой и историей»,— объясняли в Администрации города. Стоимость организации возведения ледового городка и его обслуживания в этом году составила 26,1 млн руб.

В новогоднюю и рождественскую ночь ледовый городок будет открыт до 3:00. С 1 по 5 января и с 7 по 8 января он будет открыт с 10:00 до 23:00. С 9 по 15 января — с 10:00 до 22:00.

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