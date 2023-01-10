Ледовый городок в Екатеринбурге продолжит работать до 22 января

На площади 1905 года в Екатеринбурге главный ледовый городок с момента открытия посетили около 400 тыс. человек, сообщил глава города Алексей Орлов. В связи с интересом жителей города, администрация приняла решение о продлении работы городка до 22 января.

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«Судя по обращениям жителей в администрацию города, интерес к нему у горожан продолжает сохраняться. В то же время низкие температуры увеличили срок жизни ледовых скульптур. Поэтому мы приняли решение: ледовый городок будет работать до 22 января»,— отметил мэр Екатеринбурга.

Напомним, вместо искусственной ели на площадке установили 28-метровую живую ель, привезенную из Шалинского района. Дерево украсили гирляндами и игрушками, сделанными детьми участников СВО. Также в городке установлены ледовые скульптуры, горки, аттракционы, лабиринт, фигуры в виде лесных зверей и макет первой екатеринбургской крепости.

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Диана Сунагатуллина