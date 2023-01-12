«Архыз» ищет покупателя

Курорту «Архыз» в Карачаево-Черкесии ищут нового владельца. Госкомпания «Кавказ.рф» объявила о старте приема заявок на участие в конкурсе по покупке. Начальная цена контракта — 17 млрд руб. При этом частный инвестор будет обязан построить не менее 30 км трасс, заняться развитием существующих туристических деревень и построить одну новую. Во сколько проект обойдется новому владельцу? И кому может быть интересна его покупка? Выясняла Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог и две деревни, насчитывающие 2 тыс. мест в гостиницах — в таком виде курорт «Архыз» перейдет в руки частного инвестора. Новому владельцу придется удвоить километраж трасс, построить еще одну деревню и в четыре раза расширить вместимость объектов.

Сколько это может стоить “Ъ FM” попросил оценить партнера юридической группы GRM Сергея Новикова: «Исходя из размеров той инфраструктуры, куда уже вложены средства, можно предположить, что потенциальный покупатель должен будет потратить не менее той суммы, которую дополнительно вложило государство к цене приобретения. Предполагаю, что эта сумма составляет порядка 20-25 млрд руб.».

Строительство «Архыза» обошлось «Кавказ.рф» в 23 млрд руб. Объект возвели за пять лет, еще через пять он стал самоокупаемым. Учитывая, что в России не так много горнолыжных комплексов, у «Архыза» вполне есть шансы на развитие, считает основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич: «Здесь очень тонко нужно подходить к концепции, это же курортная инфраструктура. Но у нас есть прекрасный опыт — "Красная Поляна" и "Роза Хутор" — почти все сбалансировано. Средний срок окупаемости сейчас составляет порядка 12-15 лет. Мы наблюдаем возросший интерес к покупке гостиниц, к строительству в связи с возросшим внутренним туризмом».

С единой концепцией уже есть проблемы. На территории курорта функционирует семь отелей, а в нескольких километрах от него, в поселке Архыз, объектов размещения можно насчитать не один десяток.

И многие селятся именно там, из-за кратной разницы в стоимости, поделился наблюдениями турист Алексей: «Стоимость размещения недалеко от подъемников не то что запредельная — это уровень Сочи и выше. Основной контингент, конечно, селится в поселке, там дешевле».

Но кому может быть интересна инвестиция с учетом всех необходимых вложений? Среди претендентов на покупку «Архыза» летом источники “Ъ” называли АФК «Систему» и компанию «Синара».

Сергей Новиков из группы GRM считает, что актив, в первую очередь, будет привлекателен для тех, кто уже имеет опыт работы с подобными проектами: «Скорость реализации данного проекта, организация этого конкурса, наводит на определенные мысли, что подготовка велась достаточно давно, и круг потенциальных покупателей уже сформирован. Я вижу только одну фигуру, которая сможет реализовать подобный проект — это господин Потанин и его компаньоны».

Кстати, сам Владимир Потанин заявлял год назад, что хочет построить еще один горнолыжный курорт в Сочи. А в ноябре президент Владимир Путин предложил построить дорогу между Архызом и Красной Поляной.

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