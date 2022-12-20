Поляну накроют «вельветом»

Сочинские горнолыжные курорты рассчитывают открыть новый сезон в третьей декаде декабря. Их представители заявляют о плановой загрузке объектов размещения, ожидая основной наплыв гостей ближе к Новому году. Они надеются, что погода и снежная обстановка не нарушат эти планы. Сейчас на курортах готовят к открытию новые объекты горнолыжной инфраструктуры и совершенствуют сервис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рельеф на склонах, который лыжники называют вельветом, формируют по ночам ратраки, когда на трассах пусто

Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор» Рельеф на склонах, который лыжники называют вельветом, формируют по ночам ратраки, когда на трассах пусто

Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Пушки наготове

«Новый зимний сезон на “Роза Хутор” планируется открыть 23 декабря. Однако точная дата будет зависеть от текущих погодных условий, прежде всего наличия стабильного снежного покрова. Будем ориентироваться на прогнозы нашей метеослужбы, надеемся, что погода в этом году будет благоволить и сезон порадует снегом и солнцем»,— рассказал «G» заместитель генерального директора горного курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.

На курорте «Красная Поляна» (в прошлом — «Горки Город») также сообщили, что рассчитывают на старт сезона в эту же дату.

«Канатные дороги у нас запущены 9 декабря, сезон планируем открыть одновременно с соседями»,— сказали в горно-туристическом центре «Газпром». Там уточнили, что открытие зависит не только от наличия снега, но и от наличия температуры (-2 0С по ночам), которая необходима для работы снежных пушек.

«Вдарить» по хребту

На сайтах краснодарских компаний, занимающихся горнолыжными турами, уже появились объявления об организации поездок на зимние курорты Сочи в конце декабря. «Когда клиенты просят меня сравнивать кавказские курорты, я объясняю так: Эльбрус — это старый дедушка с седой бородой, Домбай — это отец, давно известный курорт со своей историей, а Красная Поляна — это сын, молодой и модный. Архыз — приемный сын, он хочет быть как родной (цены, как на Красной Поляне), но уровень совсем не тот»,— считает один из организаторов поездок Евгений Жедрин.

В этом году «Роза Хутор» предлагает гостям самую большую зону катания в России — 105 км трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника, 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны.

«Курорт продолжает совершенствовать качество трасс. В новом сезоне будут расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга: “Горизонт” (выше 1600 м над уровнем моря), пересечение трасс “Лабиринт” и “Тритон” (ниже 1600) и “Каскад” (ниже 1600). Мы запустили проект по регулированию гостевых потоков, таким образом, в рамках организованных коридоров ожидается ускорение движения гостей по сравнению с предыдущими сезонами»,— рассказал «G» господин Сабиров.

Он также отметил, что изменение цен на ски-пассы и другие услуги отражает инфляционную динамику. При этом на ранних продажах ски-пассы стоили дешевле, чем в прошлом году. Цена дня катания в этом зимнем сезоне будет зависеть от праздничных периодов и месяца катания.

На курорте «Красная Поляна» заявили, что для любителей горных лыж и сноуборда подготовлены 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников, три сноупарка, включая фанпарк, и рейс-зона.

Об открытии новых трасс «G» рассказали в ГТЦ «Газпром». «”Альпика” (хребет Аибга) — это склон экстрима, там много красных трасс, есть черная, две синих. А сейчас к новому зимнему сезону появятся еще две новые зеленые трассы, и кататься там смогут и новички. Там же, на станции ”Приют ветров” (2256 м), появится самая высокогорная детская горнолыжная школа»,— сообщили в пресс-службе курорта. Ранее на «Газпроме» работали две горнолыжные школы для взрослых и детей на хребте Псехако и одна для взрослых — на нижних станциях канатной дороги «Альпика» на хребте Аибга. Ценовую политику на ски-пассы в этом сезоне на курорте пока не комментируют.

Кто катался в Европе, приедет в Красную Поляну

«Загрузка курорта “Красная Поляна” в новогодние праздники уже превысила 70%. В некоторых отелях, например, в Rixos и Marriott, забронировано 95% номерного фонда. Активно продаются номера на весь зимний сезон, действуют скидки на раннее бронирование, и уже стартовала акция “Отдыхай и катай”, по которой ски-пассы предоставляются на весь период проживания»,— рассказали в пресс-службе курорта.

Там отметили, что средний чек на проживание на курорте в отеле на 6 дней/5 ночей начинается от 65 тыс. руб. на человека, в апартаментах — 47 тыс. руб., в целом курорт придерживается стоимости проживания и зимних сервисов на уровне прошлого года, поток российских туристов увеличился, и сегодня он замещает ушедшие рынки и бизнес.

В «Розе Хутор» сообщили, что в конце сентября–октябре наблюдали некоторую паузу в спросе, но потом темпы роста вернулись к прошлогоднему уровню. «Заметен очевидный тренд — короткое окно бронирований, то есть люди принимают решение об отдыхе на курорте фактически перед поездкой. Поэтому мы предполагаем дальнейший рост бронирований ближе к старту сезона и новогодним праздникам. Ожидаем фактическую загрузку не ниже сезона 2021–2022 годов»,— рассказал «G» господин Сабиров, уточнив, что отели курорта работают по системе динамического ценообразования и тарифы формируются в зависимости от спроса и роста загрузки. При этом стартовые цены были установлены на уровне прошлого года.

«Гостей в этом году ожидаем так же много, но о каких-то цифрах можно будет говорить, когда сезон начнется. На новогодние даты у нас уже забронировано больше 60% номеров. Бронирования идут в прогнозируемом темпе, как и в прошлые годы, просадки нет»,— отметили в пресс-службе ГТЦ «Газпром».

Евгений Жедрин считает, что поток на краснополянские курорты будет большим. «Я это вижу по гостиницам. Сложно сейчас найти хороший вариант по хорошему ценнику, как можно было раньше. Все поехали на Красную Поляну. Конечно, кризис–кризисом, но, кто мог раньше себе позволить кататься на Красной Поляне, катается реже, кто катался в Европе, сейчас катается в Красной Поляне. В любом случае кто-то всегда будет кататься»,— отмечает он.

Не лыжами едиными

В ГТЦ «Газпром» рассказали, что в этом сезоне в их отелях предусмотрена работа анимации в формате детского лагеря. Гости смогут оставить ребенка на весь день. И пока родители катаются на лыжах, ребенок будет заниматься с педагогами.

На «Роза Хуторе» продолжат работать родельбан, теперь он оснащен яркой иллюминацией, тюбинг, высокогорные качели и мосты. Отдыхающие также смогут покататься на собачьих упряжках. В Ледовом дворце курорта будет действовать семейный каток. В ходе сезона на курорте ожидается проведение нескольких масштабных спортивных и музыкальных событий: New Star Camp, «Бугель-Вугель» и др.

На курорте «Красная Поляна» обновлена территория горного рестобара на Поляне 960, расположенного в зоне выката с трасс дневного и вечернего катания. В январе в отеле «Новотель Резорт Красная Поляна» запланировано открытие подогреваемого бассейна, в котором можно плавать, любуясь видами заснеженных гор Кавказа.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram