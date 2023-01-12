В Нижегородской области выросло производство муки, мебели и сыра

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе-ноябре 2022 года составил 99,5% к аналогичному периоду 2021 года, подсчитали в Нижегородстате. При этом в ноябре промпроизводство выросло на 3%.

Максимальный рост зафиксирован в производстве мебели (+47,8%), металлических изделий (+28%) и металлургии (+17,6%).

Среди важнейших видов продукции заметнее всего к уровню 2021 года увеличилось производство муки грубого помола (+61,9%), уксусной кислоты (+61,4%), сыров (+39,3%) и дизельного топлива (+23,4%).

Елена Ковалева