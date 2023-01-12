Побывавшие в Макеевке бойцы связались по телемосту с семьями из Самарской области

Военнослужащие, которые побывали в Макеевке, пообщались в рамках телемоста с родственниками из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и муниципальных районов Самарской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Общение длилось более часа. Бойцы рассказали родным и близким о службе, семьи поделились с ними последними новостями.

Фото: Правительство Самарской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь нанесли удар ракетами HIMARS по зданию местного училища в городе Макеевка в ДНР. В здании расположилось подразделение российских военных. По данным Минобороны РФ, погибло 89 человек. Дмитрий Азаров сообщил о том, что среди жертв есть военные из Самарской области. Позже военный комиссар региона Алексей Вдовин рассказал о том, что списки пострадавших в Макеевке бойцов сохранят в тайне.

Георгий Портнов