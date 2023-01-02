Губернатор Дмитрий Азаров сообщил о погибших самарцах при ударе ВСУ по Макеевке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил СМИ о погибших земляках при ударе ВСУ по Макеевке. По словам главы региона, цифры по пострадавшим уточняются.

Областные власти окажут помощь в лечении раненых. Для уточнения сведении о своих близких родственникам необходимо обратиться в военкомат по месту призыва военнослужащего.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь нанесли удар ракетами HIMARS по зданию местного училища в городе Макеевка в ДНР. В здании расположилось подразделение российских военных. Министерство обороны России сообщило, что погибли 63 человека.

Евгений Чернов