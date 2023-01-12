Помощник Кадырова призвал россиян объединяться в народные дружины и охранять свои дома из-за угрозы диверсий

Апты Алаудинов, командир спецподразделения «Ахмат» и помощник главы Чечни Рамзана Кадырова заявил, что россияне должны объединяться в «народные дружины» и после работы выходить на охрану их населенных пунктов и домов в связи с боевыми действиями на Украине и угрозой диверсий. Господин Алаудинов считает, что жители России «абсолютно расслабились», тогда как нынешние условия требуют мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апты Алаудинов (справа) и Рамзан Кадыров

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова Апты Алаудинов (справа) и Рамзан Кадыров

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

«Мы как государство, конечно, должны во многих направлениях перейти на военные рельсы. Если час икс, если, не дай бог, будет реальная эскалация, что надо будет задействовать энное количество ресурсов, вы правильно говорите — наша страна должна быть готова к тому, что любой мужчина просто выйдет, встанет в строй»,— сказал он в эфире программы Владимира Соловьева «Полный контакт».

По его словам, российский мужчина, «даже если он утром пошел поработал, вечером вернулся, он все равно хотя бы энное время суток с повязкой на руке должен простоять на посту, охраняя периметр, где находится населенный пункт, его дом». Господин Алаудинов считает, что человек, который проводит несколько часов в день «с автоматом», внутренне уже готов к боевым действиям.

Господин Алаудинов заявил, что некоторая часть населения России полагает, что «вообще ничего не происходит», и продолжает обычную жизнь, но если «не отработать, как мы должны отработать», то «России больше никогда не будет на мировой арене».

«Сегодня абсолютно все расслабились, все спокойно пошли легли спать, в то время когда на самом деле и должна быть мобилизация. И все как раз и должны работать на победу нашего государства»,— отметил он.

По словам Апты Алаудинова, в России последние 20-30 лет «напрочь отсутствовала национальная политика», что привело к тому, что «наша молодежь находится в полном отрыве от взрослых, взрослые точно также находятся в отрыве от реальных событий». При этом вероятнее всего самые патриотичные люди проживают в Чечне, считает он. «Никому не надо обижаться»,— добавил господин Алаудинов.

О том, что в России необходимо объявить всеобщую мобилизацию Апты Алаудинов заявлял и ранее. Украинская сторона также утверждала, что российские власти готовятся к новой волне мобилизации и в начале января планируют объявить военное положение и закрыть границы России для мужчин. В Кремле ответили, что вторая волна мобилизации не планируется. Аналогичные заявления делали член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Милена Костерева