Помощник Кадырова: вторую волну мобилизации нужно было провести «еще вчера»

Апты Алаудинов, командир спецподразделения «Ахмат» и помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, раскритиковал тех, кто поднимает панику из-за слухов о продолжении мобилизации в России. Он полагает, что новую волну мобилизации нужно было провести «еще вчера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апты Алаудинов

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова Апты Алаудинов

Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

«Там кто-то какие-то паники поднимает по поводу того, если была бы еще одна мобилизация. А на самом деле я вам честно скажу: волна мобилизации, я считаю, она должна быть вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что если развернутся такие события, то мы все должны встать в один строй»,— сказал господин Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24» 9 января.

30 декабря 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Кремль готовится к новой волне мобилизации и в начале января планирует объявить военное положение и закрыть границы России для мужчин. В Кремле ответили, что вторая волна мобилизации не планируется. Аналогичные заявления делали член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. 31 октября президент сообщил о ее окончании. По словам президента, в рамках частичной мобилизации были мобилизованы 318 тыс. человек с учетом добровольцев. Официального указа о завершении мобилизации не было.

Анастасия Ларина