Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: морозы привели к замерзанию военных дронов на Украине

За последние дни в восточной части Украины установилась морозная погода, что позволило нарастить применение тяжелой военной техники, поскольку почва достаточно промерзла, пишет Bloomberg. Тем не менее, отмечает агентство, наступлений ни с российской, ни с украинской стороны может не произойти даже во время более длительного похолодания — из-за холода батареи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и радиостанций приходиться перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость приводит к непригодности БПЛА для разведки и наведения артиллерии.

Несмотря на то что промерзание почвы позволило увеличить использование колесных и гусеничных машин, это лишь один из многих факторов, которые командиры должны учитывать, прежде чем организовать новое наступление, пишет Bloomberg со ссылкой на сотрудника лондонского аналитического центра — Королевского института объединенных служб — Эда Арнольда.

С начала 2023 года западные страны усилили оказание военной поддержки Украине. Помимо поставок новых видов вооружений увеличится и число украинских военных, подготовленных западными инструкторами. Кроме того, Польша анонсировала поставку Киеву 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Издание Politico со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщило, что Украина может получить британские танки Challenger 2. 

Подробнее — в материале «Ъ» «Воспитание пэтриотизма».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...