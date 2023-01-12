Bloomberg: морозы привели к замерзанию военных дронов на Украине

За последние дни в восточной части Украины установилась морозная погода, что позволило нарастить применение тяжелой военной техники, поскольку почва достаточно промерзла, пишет Bloomberg. Тем не менее, отмечает агентство, наступлений ни с российской, ни с украинской стороны может не произойти даже во время более длительного похолодания — из-за холода батареи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и радиостанций приходиться перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость приводит к непригодности БПЛА для разведки и наведения артиллерии.

Несмотря на то что промерзание почвы позволило увеличить использование колесных и гусеничных машин, это лишь один из многих факторов, которые командиры должны учитывать, прежде чем организовать новое наступление, пишет Bloomberg со ссылкой на сотрудника лондонского аналитического центра — Королевского института объединенных служб — Эда Арнольда.

С начала 2023 года западные страны усилили оказание военной поддержки Украине. Помимо поставок новых видов вооружений увеличится и число украинских военных, подготовленных западными инструкторами. Кроме того, Польша анонсировала поставку Киеву 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. Издание Politico со ссылкой на Минобороны Великобритании сообщило, что Украина может получить британские танки Challenger 2.

Подробнее — в материале «Ъ» «Воспитание пэтриотизма».

Милена Костерева