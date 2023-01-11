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Коммерсантъ FM
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ИГ взяло на себя ответственность за взрыв рядом со зданием МИД Афганистана в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв у здания МИД Афганистана в Кабуле. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на Amaq News Agency, связанное с ИГ.

Взрыв у здания МИД Афганистана в Кабуле произошел днем 11 января. Как пишет Reuters со ссылкой на полицию, в результате получили ранения около 40 человек. По информации «Sputnik Афганистан», из-за теракта погибли 12 человек. Агентство также сообщало, что взрыв устроил смертник. Он якобы пытался приблизиться к сотрудникам МИД, но его раскрыли охранники, после чего он взорвал бомбу преждевременно.

Олеся Павленко

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