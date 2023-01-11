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Коммерсантъ FM
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При взрыве у здания МИД Афганистана в Кабуле пострадали несколько человек

У здания Министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле произошел взрыв, сообщает телеканал TOLOnews в Twitter. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщил пресс-секретарь полицейского управления Кабула Халид Задран.

Вместе с тем «Sputnik Афганистан» со ссылкой на неофициальные источники сообщает о 12 погибших. Агентство опубликовало фотографию, на которой видно лежащих на дороге у здания МИДа людей.

Агентство со ссылкой на «неофициальные данные» сообщает, что взрыв устроил смертник. Мужчина якобы пытался приблизиться к сотрудникам министерства, но его вовремя раскрыли охранники и он привел бомбу в действие преждевременно.

По одной версии, смертник был последователем «Исламского государства» (запрещено в РФ) и хотел подорвать представителей китайской делегации, которая якобы была в тот момент в здании. По другой версии, целью смертника был заместитель главы МИД Афганистана Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

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