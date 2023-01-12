Глава НПО имени Лавочкина открыл Америку

Как стало известно “Ъ”, к пяти и семи с половиной годам заключения могут быть приговорены действующий гендиректор АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Владимир Колмыков и бывший глава Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев. По версии следствия и прокуратуры, топ-менеджеры злоупотребили должностными полномочиями, работая в АО «НПО "Энергомаш"». Господин Солнцев, считает обвинение, используя давление, убедил господина Колмыкова подписать изменения к лицензионному соглашению с ООО РД АМРОСС, ЛЛС на поставку жидкостных ракетных двигателей РД-180 США, в результате которого был причинен ущерб на сумму более 662 млн руб. Подсудимые утверждают, что в их действиях не было состава преступления, и просят вынести оправдательный приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Солнцев, в свое время возглавлявший РКК «Энергия», может получить срок за действия, совершенные во время работы в НПО «Энергомаш»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Солнцев, в свое время возглавлявший РКК «Энергия», может получить срок за действия, совершенные во время работы в НПО «Энергомаш»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В городском суде подмосковных Химок прошли прения сторон по уголовному делу в отношении Владимира Колмыкова и Владимира Солнцева, обвиняемых ГСУ СКР по Московской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ. Соответствующие материалы были выделены в 2020 году в отдельное производство из уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с поставками электронно-компонентной базы для модуля МКС, главным фигурантом которого является господин Солнцев.

По словам источника “Ъ”, из материалов уголовного дела следует, что в марте 2015 года Владимир Колмыков, будучи исполнительным директором АО «НПО "Энергомаш"» под давлением ранее занимавшего эту должность Владимира Солнцева, который якобы и пролоббировал его назначение, подписал изменения к лицензионному соглашению №23 с ООО РД АМРОСС, ЛЛС, которое было заключено в конце сентября 2002 года в рамках контракта, связанного с поставками жидкостных ракетных двигателей РД-180 для их установки на американские ракеты-носители Atlas. Соглашение, как было установлено в ходе расследования, заключалось на невыгодных для России и НПО условиях.

Согласно ему, ООО, которое являлось совместным предприятием НПО «Энергомаш» и американской компании Pratt & Whitney, с 2022 года передавалось право использования патентов и технической документации ракетных двигателей, выпускаемых в России, для производства, ремонта, проведения испытаний, технической поддержки и использования в США.

По версии следствия, заключение такого соглашения должно было быть на возмездной основе. Однако, как считают следователи, изменения, которые внес в лицензионное соглашение и подписал господин Колмыков, могли причинить ущерб на сумму 662 279 474 руб.

В июне 2016 года господин Колмыков стал первым заместителем гендиректора ЦНИИмаша, а в 2018 году возглавил НПО им. Лавочкина. Господин Солнцев после «Энергомаша» с 2014 по 2018 год возглавлял РКК «Энергия». В августе 2020 года его взяли под стражу, обвинив вместе с бывшим главой НПП «Исток» имени Шокина Александром Борисовым, советником гендиректора ПАО «РКК "Энергия"» Степаном Прохоровым и заместителем гендиректора по материально-техническому обеспечению Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия» Александром Прохоровым в хищениях. Совершались они, по версии следствия, при реализации контракта, заключенного РКК на поставку электронно-компонентной базы для модуля МКС. По данным следствия, победителем тендера стала компания «Циклон», хотя ее конкуренты предлагали более низкие цены. Это привело к срыву всего контракта на сумму 1,5 млрд руб. Предварительный ущерб, по версии следствия, составил 143 млн руб.

Получить комментарии защиты подсудимых не удалось. Известно, что, выступая в прениях сторон, ее представители настаивали на оправдании обвиняемых за отсутствием в их действиях состава преступления.

Юрий Сенаторов