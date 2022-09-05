Космос как признание

Как стало известно “Ъ”, бывшему генеральному директору ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и советнику главы Объединенной авиастроительной корпорации Владимиру Солнцеву изменена мера пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Это случилось после того, как, по данным “Ъ”, экс-глава предприятия — основного разработчика российских космических кораблей признал вину и, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, дал развернутые показания по своему делу. Топ-менеджер обвиняется в хищении бюджетных средств на поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Солнцев нашел общий язык со следствием и был отпущен под домашний арест

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Солнцев нашел общий язык со следствием и был отпущен под домашний арест

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, Мосгорсуд изменил бывшему главе РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. На днях эта же судебная инстанция продлила его до 17 октября, подтвердили “Ъ” в горсуде.

По данным “Ъ”, смягчение меры пресечения для экс-руководителя ведущего разработчика российских пилотируемых и грузовых космических кораблей, а также баллистических и крылатых ракет связано с признанием господином Солнцевым вины и заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. В рамках сделки, утверждают источники “Ъ” в правоохранительных органах, топ-менеджер дал развернутые показания следствию, подробно описав всю схему хищения бюджетных средств при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля МКС.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, уголовное дело в отношении экс-главы РКК «Энергия» было возбуждено СКР 3 августа 2020 года, а спустя три недели Владимира Солнцева, занимавшего к этому моменту пост советника гендиректора Объединенной авиационной корпорации, задержали. На следующий день топ-менеджеру предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), после чего господин Солнцев был арестован. В СИЗО вместе с основным фигурантом были отправлены и остальные обвиняемые, в числе которых глава НПП «Исток» имени Шокина Александр Борисов, советник гендиректора ПАО «РКК "Энергия"» Степан Прохоров и заместитель гендиректора по материально-техническому обеспечению Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия» Александр Прохоров.

Отметим, что в основе этого расследования лежат выводы аудиторской проверки, проведенной «Роскосмосом» по указанию тогдашнего главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, недовольного результатами работы «Энергии». Как отмечали в госкорпорации, трудовые отношения с господином Солнцевым были расторгнуты «в связи с большим количеством вопросов к его деятельности».

Стоит отметить, что расследование в отношении «космических» менеджеров лично распорядился провести начальник ГСУ СКР по Московской области Александр Стариков. В материалах дела речь идет о контракте, заключенном РКК на поставку электронно-компонентной базы для модуля МКС. По версии следствия, тендер по выбору исполнителя договора был проведен с нарушениями, что привело вначале к тому, что его победителем стала компания «Циклон», хотя ее конкуренты предлагали более низкие цены, а затем и срыву всего контракта на сумму 1,5 млрд руб. Первоначальный же ущерб по делу составлял 143 млн руб.

Впоследствии обвинение Владимиру Солнцеву было ужесточено — ему инкриминировали «совершение тяжкого преступления в составе организованной группы, направленного на хищение бюджетных средств Российской Федерации на сумму свыше 1 млрд руб.». Действия господина Солнцева были квалифицированы, помимо мошенничества, как пособничество злоупотреблению полномочиями (ст. 33, ст. 201 УК РФ) и легализация похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Последние, по версии следствия, исчезли за границей, в том числе в Гонконге.

Владислав Трифонов