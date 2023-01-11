Суд приступает к рассмотрению дела о масштабных хищениях земли в Воронеже

Ленинский райсуд Воронежа назначил на 13 января предварительное слушание по уголовному делу о хищении восьми земельных участков в городе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как рассказывал «Ъ-Черноземье», перед судом предстанут 11 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области. По версии следствия, с сентября по ноябрь 2018 года в юрист Елена Тяпкина вступила в сговор для хищения государственного имущества с Натальей Лямзиной и секретарем Рамонского районного суда Еленой Саниной, которая изготовила фиктивное судебное решение от 30 октября 2008 года. На его основании госпожа Тяпкина получила в собственность земельный участок по адресу: улица Базовая, 8ф.

Как рассказали в суде, аналогичным образом за два года были незаконно получены права на еще семь земельных участков на улицах Ленинградская, 9 Января, Витрука, 232 Стрелковой дивизии, Московском проспекте и улице Берег реки Дон. Ущерб департаменту имущественных и земельных отношений области оценивается в 36,19 млн руб. Часть участков возвращены в госсобственность.

В финальном варианте Елене Тяпкиной, Наталье Лямзиной и Елене Саниной вменяется по семь эпизодов мошенничества, а бывшему заместителю центра кадастровой оценки Воронежской области Сергею Барышникову — четыре. Вместе с ними по делу проходят бывший депутат Воронежской областной думы Андрей Хабаров, а также Денис Красиков, Роман Гарковенко, Алексей Якунин, Вячеслав Дерябин, Аваз Гусейнов и Имран Кязимов, каждому из которых вменяется по одному эпизоду. На предварительном следствии шестеро обвиняемых полностью признали вину.

Сергей Толмачев