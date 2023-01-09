Бывший депутат Воронежской облдумы Андрей Хабаров предстанет перед судом по делу о хищениях земли

Заместитель прокурора Воронежской области области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 человек, обвиняемых в мошенничестве с землей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Среди них, по данным «Ъ-Черноземье», есть бывший депутат региональной думы Андрей Хабаров.

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Всего в деле семь эпизодов, его расследованием занималось управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области. По версии следствия, с июля 2018 года по ноябрь 2020 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем изготовления поддельных судебных решений похитили из государственной собственности восемь земельных участков, расположенных на территории Воронежа.

Общий ущерб от противоправной деятельности составил более 36 млн руб., площадь похищенных земельных участков — 17 тыс. кв. м

В целях компенсации на имущество фигурантов наложен арест, несколько земельных участков возвращены государству. Среди них участок у центрального автовокзала, который лег в основу эпизода против Андрея Хабарова и его родственника Дениса Красикова. Кроме них подсудимыми по делу выступят юристка Елена Тяпкина и бывший заместитель центра кадастровой оценки Воронежской области Сергей Барышников.

Часть фигурантов дела вину признали. Оно подлежит направлению в Ленинский райсуд Воронежа.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ-Черноземье» «Дела растут из земли»

Сергей Толмачев

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