Москалькова в Анкаре обсудила с украинским коллегой возможность обмена осужденными гражданскими

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила на сегодняшней встрече в Турции с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом возможность обмена осужденными гражданскими. Госпожа Москалькова сообщила об этом «РИА Новости».

«Да, такая тема поднималась — обмен списками гражданских лиц, которые содержатся в СИЗО или в отношении которых осуществляется уголовное расследование на территории Украины за пророссийские взгляды. Конечно, такой статьи нет, но смысл как раз заключается в этом»,— сказала российский омбудсмен.

По ее словам, украинская сторона, в свою очередь, попросила об обмене граждан Украины, осужденных в РФ. «Со своей стороны они тоже просили рассмотреть вопрос возможности отбывания дальнейшего наказания на территории Украины тех, кто уже осужден (в России.— “Ъ”)»,— сказала госпожа Москалькова. Она сообщила, что передаст списки осужденных в РФ граждан Украины российским государственным органам для проработки ходатайства украинского омбудсмена.

Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец встретились дважды сегодня, 11 январе. Омбудсмены участвуют в международной конференции «Будущее прав человека в XXI веке», которая проходит в Анкаре. В первый раз переговоры прошли в рамках двухсторонней встречи, во второй раз с ними провел переговоры турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. Сообщалось, что стороны собираются обсудить, в частности, открытие гуманитарного коридора для помощи пострадавшим от российско-украинского конфликта детям, женщинам и раненым.

8 декабря Татьяна Москалькова сообщила, что ведет переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом об обмене граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Она заявила о готовности предоставить украинской стороне список осужденных в России граждан Украины.

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Эрдни Кагалтынов