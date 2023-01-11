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Коммерсантъ FM
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Москалькова во второй раз за сутки встретилась с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает участие в трехсторонней встрече с омбудсменами Украины и Турции Дмитрием Лубинцом и Шерефом Малкочем. Ранее сегодня, 11 января, она сообщала о проведении двусторонней встречи с украинским уполномоченным.

Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова

Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова

Фото: ombudsmanrf.org

Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова

Фото: ombudsmanrf.org

О проведении переговоров аппарат турецкого омбудсмена сообщил ТАСС. Ожидалось, что темами встречи станут создание гуманитарного коридора для оказания помощи пострадавшим в российско-украинском конфликте и воссоединение семей. Госпожа Москалькова на двусторонней встрече с господином Лубинцом обсудила вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

В декабре российский и украинский омбудсмены обсуждали обмен гражданских, привлеченных к уголовной ответственности. По мнению российского уполномоченного, на Украине есть привлеченные к ответственности «за пророссийские настроения».

О развитии российско-украинского конфликта в 2023 году — в материале «Ъ» «Перекрещение огня».

Леонид Уварчев

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