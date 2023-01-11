Москалькова во второй раз за сутки встретилась с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает участие в трехсторонней встрече с омбудсменами Украины и Турции Дмитрием Лубинцом и Шерефом Малкочем. Ранее сегодня, 11 января, она сообщала о проведении двусторонней встречи с украинским уполномоченным.
Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова
Фото: ombudsmanrf.org
О проведении переговоров аппарат турецкого омбудсмена сообщил ТАСС. Ожидалось, что темами встречи станут создание гуманитарного коридора для оказания помощи пострадавшим в российско-украинском конфликте и воссоединение семей. Госпожа Москалькова на двусторонней встрече с господином Лубинцом обсудила вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.
В декабре российский и украинский омбудсмены обсуждали обмен гражданских, привлеченных к уголовной ответственности. По мнению российского уполномоченного, на Украине есть привлеченные к ответственности «за пророссийские настроения».
О развитии российско-украинского конфликта в 2023 году — в материале «Ъ» «Перекрещение огня».