Москалькова встретилась с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу со своим украинским коллегой — уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.

В своем Telegram-канале госпожа Москалькова заявила, что обсудила с украинским омбудсменом вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран. Других подробностей она не привела.

Ранее Татьяна Москалькова говорила, что эта встреча пройдет 12–14 января в Турции. 7 января о том, что встреча состоится в Турции, сообщил господин Лубинец. Основной темой переговоров он назвал возвращение домой военнослужащих и гражданских. Украинский омбудсмен отметил, что с российской коллегой «наработано много планов» для беседы, о которых «публично он рассказать не может».

О последствиях военного конфликта на Украине — в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек