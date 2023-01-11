Корейская компания Hanwha инвестирует $2,3 млрд в производство солнечных батарей в США

Сегодня, 11 января, корейская компания Hanwha Q Cells — входит в конгломерат Hanwha Solutions — сообщила о планах инвестировать $2,3 млрд в производство солнечных батарей в США. Компания планирует построить завод по производству таких батарей и комплектующих к ним в штате Джорджия к 2024 году.

Первый завод компании в США был открыт также в Джорджии в 2019 году. В конце прошлого года Hanwha уже сообщала о планах инвестировать в США $200 млн. Теперь к этой сумме добавились $2,3 млрд, тем самым общая сумма инвестиций достигла $2,5 млрд. В итоге совокупная мощность производимых Hanwha в США солнечных батарей должна вырасти с 1,7 ГВт в 2022 году до 8,4 ГВт в 2024-м.

Яна Рождественская