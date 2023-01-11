Годовая инфляция замедлилась до 11,65%

Инфляция в годовом выражении замедлилась до 11,65% с 12,19%, следует из данных Минэкономики. При этом с 1 по 9 января инфляция в России составила 0,24%, следует из данных регулярного отчета Росстата. Данные за период с 27 по 31 декабря Росстат не предоставил. С 20 по 26 декабря инфляция составила 0,12%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли на 6,5%. Больше всего подорожали огурцы (13,0%), помидоры (12,9%), морковь (6,7%), лук (6,3%), свекла (5,4%), капуста (2,4%), картофель (2,0%), яблоки (1,5%), бананы (1,0%).

Также выросли цены на проезд в общественном транспорте, что связано с январской индексацией. Стоимость проезда в метро в среднем по России вросла за неделю на 7,1%, трамвае — на 5,1%, троллейбусе — на 2,3%, городском автобусе — на 2,1%.

Среди медикаментов подорожали ренгалин (+1,3%), метамизол натрия (анальгин отечественный +1,2%), левомеколь (1,1%), нимесулид (0,8%). Из непродовольственных товаров больше всего подорожали: пасты зубные и колготки — на 0,5%, сигареты с фильтром — 0,4%.

Согласно прогнозам Центробанка, годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году, а к 2024 году составит 4%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина допускала, что показатель инфляции может опуститься ниже 4% уже весной 2023 года.

Анастасия Ларина