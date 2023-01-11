Первые ракетки профсоюза

Образованная два с лишним года назад Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), которая позиционирует себя как теннисный профсоюз, объявила о создании исполнительного комитета. В него вошли восемь действующих спортсменов, в том числе один из основателей PTPA 21-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович, второй номер женского рейтинга Унс Джабир из Туниса, а также две одиннадцатые ракетки мира — поляк Хуберт Хуркач и испанка Паула Бадоса.

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Перед стартом Открытого чемпионата Австралии, жеребьевка которого пройдет в четверг, напомнила о своем существовании PTPA — организация, которая вот уже два с лишним года позиционирует себя как профсоюз, представляющий интересы профессиональных игроков, как мужчин, так и женщин. Ее создание в августе 2020 года едва не спровоцировало раскол в теннисном сообществе. Более того, тогдашний лидер мирового рейтинга Новак Джокович, один из основателей PTPA, по собственной инициативе снял с себя полномочия президента совета игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) — органа, представляющего в АТР интересы спортсменов. Правда, информационный ажиотаж по поводу образования PTPA быстро сошел на нет, да и какими-то конкретными шагами она себя не проявила. Лишь на прошлой неделе во время турнира в Аделаиде Новак Джокович заявил, что PTPA по-прежнему имеет потенциал и поэтому «должна жить».

Сегодня же стало известно о создании исполнительного комитета PTPA, в который включено восемь человек. Кроме Джоковича и канадца Вашека Поспишила, который выступал соучредителем PTPA, в него вошли второй номер женского рейтинга Унс Джабир из Туниса, которая дошла до финалов на Wimbledon и US Open в 2022 году, две одиннадцатые ракетки мира — поляк Хуберт Хуркач и испанка Паула Бадоса, известный американец Джон Иснер и его соотечественница, одна из самых титулованных теннисисток в парном разряде Бетани Маттек-Сэндс, а также китаянка Чжэн Сайсай.

По мнению исполнительного директора PTPA Ахмада Нассара, одна из главных задач, которые до сих пор стоят перед организацией, заключается в формировании ее целей и функций.

«Адвокатская группа, работающая от имени теннисистов,— это классная история. Но что конкретно это значит? Думаю, мы должны найти объяснение»,— сказал он в интервью Reuters. Судя по списку спортсменов, вошедших в исполком PTPA, идея создания этой организации пользуется у теннисистов определенным успехом. Однако судить о ее ближайших конкретных шагах по-прежнему рано. Неясными остаются и многие другие вопросы. Например, каким образом будет формироваться бюджет PTPA, который, по словам Нассара, для ее функционирования должен составлять $5–10 млн. Ведь речи о том, чтобы взимать членские взносы, вроде бы не идет. Во всяком случае до тех пор, пока PTPA не докажет свою эффективность.

А сделать это будет непросто, поскольку функции, на которые теоретически претендует PTPA, фактически исполняет АТР, в которой представители игроков по уставу имеют равные права с представителями турниров. И если в разгар пандемии коронавируса к АТР еще можно было предъявить определенные претензии по поводу поддержки спортсменов, то после объявления осенью 2022 года стратегического плана трансформации мужского тура в сочетании с ростом призовых фондов эту тему для АТР нельзя считать критичной.

«До сих пор не совсем понятно, каким образом PTPA намерена вписаться в существующую теннисную экосистему,— считает член совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) Алексей Селиваненко.— Ведь по структуре теннисные туры, в которых игроки имеют свое полноценное представительство, кардинальным образом отличаются от североамериканских профессиональных спортивных лиг, в которых интересы спортсменов защищают профсоюзы. Поэтому никакого реального влияния на ситуацию в теннисе PTPA пока не оказывает. К тому же, на мой взгляд, у спортсменов сейчас просто не может быть серьезных претензий к нынешнему руководству АТР, возглавляемой Андреа Гауденци. Заметный рост доходов АТР в последние два года не оставляет сомнений в эффективности его деятельности».

Евгений Федяков