В Новокубанске возбудили уголовное дело о поджоге архива УФСИН с личными делами экс-заключенных

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Уголовное дело о поджоге возбуждено после пожара в здании, где располагается филиал уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району краевого управления исполнения наказаний (УФСИН). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«Сегодня по результатам проведенной процессуальной проверки следственным отделом ОМВД России по Новокубанскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования»,— говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Установлено, что рано утром 9 января неизвестные подожгли здание по ул. Кооперативной, 95 в Новокубанске. На предоставленных прокуратурой фотографиях видно, что в здании разбиты окна. В результате пожара уничтожена часть архивных личных дел бывших заключенных. По данным СМИ, в огне сгорели около 800 дел.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю отметили, что площадь пожара составила 8 кв. м. Сообщение о возгорании поступило в 4:17, спустя десять минут пожар был ликвидирован.

Наталья Решетняк

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