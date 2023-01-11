На Кубани арестован виновник пожара в архиве ФСИН

В городе Новокубанске Краснодарского края задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в поджоге здания архива городского подразделения ФСИН, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Мужчина объяснил, что прошлой ночью он хотел согреться, для чего разбил окно, проник в помещение архива и поджег бумаги. Его личность совместно установили сотрудники МВД и ФСБ России.

Как сообщал «Ъ», в ночь на 10 января в одноэтажном здании в городе Новокубанске, где расположены архив ФСИН и юридическая консультация, произошел пожар. Сотрудники МЧС быстро ликвидировали возгорание, но несколько сотен архивных дел поднадзорных лиц были уничтожены огнем. По факту происшествия полиция расследует уголовное дело об уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар