В городе Новокубанске сгорел местный архив ФСИН

Ночью 10 января в городе Новокубанске Краснодарского края в помещении архива местного отдела управления ФСИН по Краснодарскому краю произошел пожар, факт происшествия «Ъ» подтвердили в ведомстве.

Огнем уничтожено несколько сотен архивных дел граждан, отбывших наказание. Прокуратура Краснодарского края сообщила, что по факту пожара возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Пожар произошел поздно ночью в одноэтажном здании. Причины происшествия устанавливаются, назначена пожарно-техническая экспертиза. При пожаре никто не пострадал.

Анна Перова, Краснодар