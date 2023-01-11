Дмитрий Прохоров покинул пост директора «Нижновэнерго»

Директор филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров ушел с должности в конце 2022 года. Обязанности руководителя компании временно исполняет Ярослав Юриков.

В ноябре в Нижегородской области прошел ледяной дождь. Без электричества остались около 120 тыс. жителей, последствия устраняли семь суток. В декабре в регионе вновь прошел снег с дождем, что привело к отключениям электроэнергии для 12 тыс. нижегородцев.

После этих инцидентов в «Россетях» обещали оценить состояние системы энергоснабжения в Нижегородской области и разработать программу повышения надежности сетей.