Более 12 тысяч жителей Нижегородской области остаются без света из-за непогоды

В Нижегородской области продолжают устранять аварии на линиях электропередачи после непогоды – с 9 по 11 декабря в регионе шел снег, местами переходящий в ледяной дождь. Без электроснабжения к утру 12 декабря оставались 12,2 тыс. жителей региона, сообщили в пресс-службе ПАО «Россети».

Специалисты устранили более 150 обрывов проводов в регионе, убрали около 900 деревьев и заменили 11 опор линий электропередачи. Работы продолжаются, задействовано более 970 человек и 349 единиц техники.

В компании уточнили, что ход работ зависит от погоды. Подъезд к некоторым местам аварий затруднен из-за сугробов и поваленных деревьев. Возможны новые и повторные отключения электричества.

В конце ноября в Нижегородской области уже наблюдались массовые отключения электричества из-за аварий после ледяного дождя. Тогда на устранение последствий потребовалось семь суток. «Россети» обещали повысить надежность системы энергоснабжения в регионе.