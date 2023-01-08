В Новороссийске более 30 многоквартирных домов остались без тепла в мороз

Более 30 многоквартирных домов остались без отопления в Новороссийске из-за коммунальной аварии, сообщили в муниципальном центре управления администрации города.

Из-за утечки на теплотрассе, которая идет от котельной на улице Сипягина, 6, теплоснабжение отключено по следующим адресам:

улица Видова, 56, 58, 65, 79;

улица Губернского, 3, 3А;

улица Кутузовская, 13,15,17,25;

улица Мира, 19, 15;

улица Новороссийской Республики, 36/37, 50, 52, 28;

улица Революции, 33, 29;

улица Рубина, 4, 1, 3;

улица Советов, 23;

улица Щорса, 3;

улица Грибоедова, 16, 16А, 9;

улица Конституции, 18;

улица Новороссийский Республики, 3 9;

улица Сипягина 20, 22А;

улица Энгельса, 35А.

По данным Гидрометеобюро Новороссийска, днем 8 января и ночью 9 января на побережье сохранится мороз -8...-10 градусов. В связи с этим на участке Анапа — Джубга объявлено штормовое предупреждение.

Наталья Решетняк

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