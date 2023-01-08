В Новороссийске более 30 многоквартирных домов остались без тепла в мороз

Более 30 многоквартирных домов остались без отопления в Новороссийске из-за коммунальной аварии, сообщили в муниципальном центре управления администрации города.
Из-за утечки на теплотрассе, которая идет от котельной на улице Сипягина, 6, теплоснабжение отключено по следующим адресам:
- улица Видова, 56, 58, 65, 79;
- улица Губернского, 3, 3А;
- улица Кутузовская, 13,15,17,25;
- улица Мира, 19, 15;
- улица Новороссийской Республики, 36/37, 50, 52, 28;
- улица Революции, 33, 29;
- улица Рубина, 4, 1, 3;
- улица Советов, 23;
- улица Щорса, 3;
- улица Грибоедова, 16, 16А, 9;
- улица Конституции, 18;
- улица Новороссийский Республики, 3 9;
- улица Сипягина 20, 22А;
- улица Энгельса, 35А.
По данным Гидрометеобюро Новороссийска, днем 8 января и ночью 9 января на побережье сохранится мороз -8...-10 градусов. В связи с этим на участке Анапа — Джубга объявлено штормовое предупреждение.
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