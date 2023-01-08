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В Новороссийске более 30 многоквартирных домов остались без тепла в мороз

Более 30 многоквартирных домов остались без отопления в Новороссийске из-за коммунальной аварии, сообщили в муниципальном центре управления администрации города.

Из-за утечки на теплотрассе, которая идет от котельной на улице Сипягина, 6, теплоснабжение отключено по следующим адресам:

  • улица Видова, 56, 58, 65, 79;
  • улица Губернского, 3, 3А;
  • улица Кутузовская, 13,15,17,25;
  • улица Мира, 19, 15;
  • улица Новороссийской Республики, 36/37, 50, 52, 28;
  • улица Революции, 33, 29;
  • улица Рубина, 4, 1, 3;
  • улица Советов, 23;
  • улица Щорса, 3;
  • улица Грибоедова, 16, 16А, 9;
  • улица Конституции, 18;
  • улица Новороссийский Республики, 3 9;
  • улица Сипягина 20, 22А;
  • улица Энгельса, 35А.

По данным Гидрометеобюро Новороссийска, днем 8 января и ночью 9 января на побережье сохранится мороз -8...-10 градусов. В связи с этим на участке Анапа — Джубга объявлено штормовое предупреждение.

Наталья Решетняк

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