Путин поручил Новаку придумать, как снизить влияние нефтяных скидок на бюджет

Вице-премьер Александр Новак считает, что дисконт на российскую нефть является одним из основных рисков наряду с введенными эмбарго и потолком цен. Президент Владимир Путин поручил ему рассмотреть, как можно снизить влияние дисконта на российский бюджет.

«Нужно посмотреть с этим дисконтом, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Пообсуждайте, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно»,— сказал господин Путин на совещании.

По словам господина Новака, главной причиной дисконта на российскую нефть является высокая стоимость фрахта. «Стоимость фрахта выросла достаточно сильно, в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не установили потолок цен. Я надеюсь, что эта ситуация будет носить временный характер и дисконт должен со временем уменьшиться, как это мы наблюдали в течение 2022 года, когда в марте-апреле дисконт сильно вырос, а потом он начал постепенно падать и в два раза уменьшился»,— сказал вице-премьер.

Господин Новак рассказал, что некоторые контрагенты уже требуют прописывать условия потолка цен в контрактах. Однако власти поставили условие не учитывать это ограничение.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз, страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на морские поставки российской нефти — $60 за баррель. Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения.

На этом фоне стоимость нефти марки Urals опускалась до $37,8 за баррель, когда Brent стоила $78,6, сообщал Bloomberg. Российские власти не исключают введения дополнительных мер для ограничения дисконта на российскую нефть.

О рисках низкой стоимости нефти — в материале «Ъ» «Бюджету грозит недолив».

Леонид Уварчев