Часть имущества шахтоуправления «Карагайлинское» продано за 20% стартовой цены

Часть производственного комплекса ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» в Кузбассе нашла покупателя. Как сказано в сообщении на сайте единого реестра сведений о банкротствах, санкт-петербургское ООО «Меркурий» (единственный учредитель и директор — Роман Такмаков) было признано победителем торгов в виде публичного предложения с ценой предложения 141,53 млн руб., что составляет 20% начальной стоимости лота (707,6 млн руб.).

В составе лота — различное оборудование, объекты инженерной инфраструктуры, десять земельных участков, не обремененные залогом. При этом имущество находится в аренде кемеровского ООО «Обогатительная фабрика Карагайлинская». Торги проводились с 6 декабря 2022 года по 14 января нынешнего.

Залоговое имущество в составе производственного комплекса оставил за собой залоговый кредитор шахтоуправления — кемеровское ООО «Промышленный аутсорсинг». Это произошло в начале октября, когда на торги был выставлен весь комплекс в составе залогового и незалогового имущества по стартовой цене в 5,895 млрд руб.

Шахта «Карагайлинское» в составе угольной компании «Заречная» была введена в октябре 2014 года с проектной мощностью 31-34 тыс. т угля в месяц. Кредитором строительства шахты выступал Газпромбанк (ГПБ). Затем была построена углеобогатительная фабрика в составе шахтоуправления мощностью 1,5 млн т в год. В сентябре 2020 года предприятие было признано несостоятельным, а в феврале 2021 ГПБ вышел из числа его кредиторов, продав свои требования на 45,2 млрд руб. «Промаутсорсингу».

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Игорь Лавренков, Кемерово