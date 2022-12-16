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Часть имущества «Карагайлинского» оставлена залоговым кредитором за собой за 471 млн рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское» (Кемеровская область) Геннадий Артышук объявил о заключении договора с кемеровским ООО «Промышленный аутсорсинг», по которому последнее получило часть имущественного комплекса предприятия за 471,4 млн руб.

Договор был заключен с лицом, имеющим право преимущественного приобретения. Еще в конце октября «Промаутсорсинг» уведомил конкурсного управляющего об оставлении предмета залога за собой на этапе торгов путем публичного предложения с ценой текущего интервала в 471,4 млн руб.

В соответствие со ст. 138 закона «О несостоятельности» в этом случае залоговый кредитор должен перечислить денежные средств в 20% от продажной цены на специальный счет для расчета по первой и второй очередям кредиторской задолженности, а также на проведение процедуры банкротства. ООО «Промышленный аутсорсинг» получило требования к шахтоуправлению по договору цессии с ПАО «Газпромбанк», оплатив их 53,5 млн руб. займа от ООО «Алькор-М», в свою очередь получившего в кредит от Газпромбанка.

Ранее имущественный комплекс «Карагайлинского» выставлялся на торги несколько раз со стартовой ценой 5,9 млрд руб. , заявок на его приобретение не было подано.

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Игорь Лавренков, Кемерово

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