Итальянского премьера вооружили к саммиту

Вопрос о поставках оружия на Украину спровоцировал правительственный кризис в Италии. Хотя в Сенате и удалось согласовать текст резолюции, поддерживающей военную помощь Киеву, сделано это было ценой раскола движения «Пять звезд», за полтора десятилетия прошедшего путь от эпатажных политических аутсайдеров до одной из ведущих партий республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Марио Драги (слева) и министр иностранных дел Луиджи Ди Майо

Фото: FILIPPO MONTEFORTE / AFP Премьер-министр Италии Марио Драги (слева) и министр иностранных дел Луиджи Ди Майо

Фото: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

«Есть две совершенно разные точки зрения. Одна, которой я придерживаюсь, заключается в том, что Украина должна защищаться, и именно для этого нужны санкции против России, а также отправка Украине оружия. Другая точка зрения заключается в том, что Украине не нужно защищаться и санкции и поставки вооружений тоже не нужны»,— напомнил в среду премьер-министр Италии Марио Драги. Уже в четверг итальянский премьер, на прошлой неделе побывавший в Киеве, сможет повторить слова поддержки в адрес Украины на саммите ЕС в Брюсселе.

Между тем попытка господина Драги перед выступлением на саммите заручиться поддержкой парламента Италии неожиданно обернулась громким политическим скандалом. Формально голоса парламентариев господину Драги не требовались. Как разъяснили “Ъ” в пресс-службе кабинета премьер-министра, вплоть до 31 декабря у правительства есть все полномочия полностью самостоятельно принимать решения по Украине.

Кстати, ответа на вопрос, какое именно оружие и в каком количестве отправляет Италия Украине, в пресс-службе не дали. Однако на условиях анонимности близкие к правительству источники говорят, что количество это «минимально» и дело тут больше в необходимости для Италии идти в общем европейском фарватере.

По данным газеты Corriere della Sera, в засекреченный перечень вооружений, которые Рим может поставлять Киеву, входят минометы, пулеметы, зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковое оружие, каски и бронежилеты, а также тяжелое вооружение.

Во вторник премьер-министр Италии выступил в Сенате с докладом о политике Италии в отношении Украины. Общение с парламентариями было призвано придать позиции премьера больший вес на предстоящем саммите. Получасовое выступление Марио Драги в Сенате можно было свести к одной фразе: Италия поддерживает и будет поддерживать Украину. Правда, на этот раз слово «оружие» в речи господина Драги ни разу не прозвучало. И не случайно. Сенату предстояло проголосовать по правительственной резолюции относительно украинского кризиса, которая уже в течение нескольких дней оставалась предметом разногласий и переговоров в правительственной коалиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер движения «Пять звезд» Джузеппе Конте

Фото: Fabio Cimaglia / EPA-EFE / Vostock Photo Лидер движения «Пять звезд» Джузеппе Конте

Фото: Fabio Cimaglia / EPA-EFE / Vostock Photo

Входящее в правительственную коалицию движение «Пять звезд» накануне предложило альтернативную резолюцию, предусматривающую отказ от поставок оружия Украине. С такой инициативой еще в начале мая выступил нынешний лидер партии, экс-премьер Джузеппе Конте. Он предложил прекратить дальнейшие поставки оружия Киеву, чтобы не подливать масла в огонь российско-украинского конфликта. Идею эту подхватили многочисленные пацифистские организации. К дискуссии подключился и посол РФ в Риме Сергей Разов, который в интервью изданию Scenari Internazionali посетовал, что итальянское оружие будет использовано для убийства российских военнослужащих.

В ходе дебатов в Сенате против Джузеппе Конте и на стороне нынешнего премьера Марио Драги неожиданно выступил глава МИДа Луиджи Ди Майо, возглавлявший движения «Пять звезд» в 2017–2020 годах.

Раскритиковав своего однопартийца и преемника, он обвинил господина Конте в предательстве идей евроатлантической солидарности, заявив, что своими предложениями тот «подвергает риску безопасность Италии». Часть однопартийцев в ответ обвинили министра в оппортунизме и отрыве от корней движения, пацифистского по своей сути.

В итоге удалось отстоять текст резолюции, полностью отражающий позицию правительства и премьера. Документ поддержали 219 сенаторов, 20 проголосовали против, еще 22 воздержались. Из окончательного текста исчезло не только требование о прекращении отправки оружия на Украину, но и пункт о парламентском голосовании перед каждой отправкой. Удалось сохранить лишь безобидную фразу о «широком вовлечении парламента» в одобрение новых военных поставок.

А вот единство движения «Пять звезд» было подорвано. Поздно вечером во вторник Луиджи Ди Майо созвал пресс-конференцию, на которой объявил о своем выходе из партии.

Его примеру последовали более полусотни парламентариев, вместе с которыми глава МИД Италии намерен создать новую партию. Министр понимал, что это серьезный удар для партии, за полтора десятилетия прошедшей путь от группы популистов и евроскептиков во главе с блогером и бывшим комиком Беппе Грилло до одной из ведущих политических сил. «Сегодняшний выбор — болезненный. Никогда не предполагал, что мне придется его сделать. Сегодня я и многие другие коллеги покидаем движение "Пять звезд", которое с завтрашнего дня более не будет самой крупной политической силой в парламенте»,— отметил он.

Елена Пушкарская, Рим; Галина Дудина