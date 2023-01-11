Trafigura вышла из СП с «Роснефтью» в Индии

Сингапурский трейдер Trafigura сообщил, что продал принадлежавшие ему 24,5% в индийской Nayara Energy — совместном с «Роснефтью» предприятии. Эту долю купила компания Hara Capital Sarl — «дочка» итальянской Mareterra Group Holding (ранее Genera Group Holding S.p.A.). Сумма сделки не приводится.

Nayara Energy включает НПЗ в Вадинаре мощностью 20 млн тонн нефти, порт и розничный бизнес (около 4,8 тыс. заправок). В 2017 году участие Trafigura в сделке по покупке Nayara Energy позволило «Роснефти» стать крупнейшим акционером этой компании с долей 49,13%.

В августе 2022 года Reuters сообщало, что ведущие трейдеры и банки разорвали отношения с индийским НПЗ из-за связей с Россией. Среди отказавшихся от сотрудничества были производители из Канады, Латинской Америки и Европы которые опасались попадания под санкции. В ноябре стало известно о планах Trafigura выйти из СП с «Роснефтью» в Индии.

Лаура Кеффер