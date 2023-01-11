Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, кто чаще всего покупает жилье в данном сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Около 60% покупателей элитной курортной недвижимости на юге страны — мужчины в возрасте 40-60 лет. Чуть больше трети из них из столицы. Кроме москвичей квадратные метры высокого класса на курортах приобретают жители Новосибирска и Сочи, на них приходятся почти 30% и 15% соответственно. Доля клиентов из других регионов не так велика, подсчитали эксперты девелоперской компании FIVE.

Элитное жилье на курортах, по данным аналитиков, покупают в основном состоявшиеся в профессиональном плане женатые мужчины — почти у всех из них есть дети. За год существенно возросла доля семейных покупателей в сегменте. Если в начале 2022-го они составляли половину целевой аудитории, то к концу года их доля превысила 75%.

Особой популярностью в сегменте элитной курортной недвижимости пользуются форматы средней площади — 70-90 «квадратов». На них останавливают выбор в первую очередь семейные пары 35-50 лет. Вторая значимая часть аудитории сегмента — состоятельные клиенты старше 60 лет. Они чаще выбирают просторные апартаменты, в которых не менее 150 кв. м, пентхаусы и виллы.

В особый класс аналитики выделяют молодую аудиторию. Тех, кому не более 30 лет, не так и много — в пределах 2%. Но при этом более четверти клиентов — люди в возрасте от 30 до 40 лет. Они отдают предпочтение апартаментам-студиям площадью около 50 жилых «квадратов».