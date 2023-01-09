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Коммерсантъ FM
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Москалькова встретится с украинским омбудсменом в Турции 12-14 января

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что встреча с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом пройдет 12-14 января в Турции. Какие вопросы будут обсуждаться в ходе переговоров, госпожа Москалькова не уточнила.

«Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбудсменом. И мы проговаривали возможность встречи и приблизительную повестку»,— сказала омбудсмен (цитата по ТАСС).

О том, что встреча российского и украинского омбудсменов пройдет на территории Турции 7 января сообщил сам господин Лубинец. По его словам, основным вопросом, который будет обсуждаться в ходе переговоров, стане возвращение домой военнослужащих и гражданских. При этом украинский омбудсмен отметил, что с российской коллегой «наработано много планов» для беседы, о которых «публично он рассказать не может».

8 декабря Татьяна Москалькова сообщила, что ведет переговоры с господином Лубинцом о взаимном возвращении граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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